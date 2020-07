E’ uscito per Sony Music il nuovo album di Chiara Galiazzo Bonsai (Come fare le cose grandi in piccolo), un disco che può essere definito come un concept sulla felicità.

Un lavoro certosino che ha impegnato Chiara per due anni nei quali ha potuto concentrarsi sulle piccole cose, dando vita traccia dopo traccia a un personale mappamondo.

“Il Bonsai ti insegna la pazienza e la cura per le piccole cose. La pazienza posso dire di averla sempre avuta, sin da quando, da giovanissima, mi affacciavo a questo mondo, che non conoscevo, e che puntualmente mi chiudeva tutte le porte. In seguito, la pazienza mi sarebbe servita un sacco di altre volte. ’Come fare le cose grandi in piccolo’ è il sottotitolo. Nell’ultimo periodo credo di non essere stata l’unica a pensare che la cura dedicata alle piccole cose sia l’unico atto che possa ripararci davvero dalle fragilità della nostra esistenza.”

Queste le parole che Chiara ha postato sui social per svelare l’uscita del nuovo progetto discografico.

“Credo che con un Bonsai in valigia si possa partire per i viaggi più complicati e lunghi, quelli che si fanno prendendo un aereo o anche solo stando dentro casa ad affrontare le proprie insicurezze, le difficoltà che a volte sembrano enormi, le critiche, la gente scema, le battaglie che davamo per scontato fossero state vinte ma che, puntualmente, si ripresentano… E potrei continuare all’infinito. So solo che spesso mi sento fuori dal mondo, ma alla fine, con un Bonsai in tasca e i compagni giusti, si possono fare viaggi incredibili. Negli anni ho notato che le persone che mi seguono un po’ mi assomigliano. Sono felice, quindi, di poter fare insieme anche questo viaggio.”

L’album è prodotto da Katoo Francesco Catitti e tra gli autori spiccano nomi di rilievo (ne abbiamo parlato Qui).

Il singolo scelto come apripista è Non avevano ragione i Maya, uscito il 19 giugno (Qui il nostro articolo).

Ecco la tracklist:

1. L’Ultima Canzone Del Mondo

2. Non Avevano Ragione I Maya”

3. Kamikaze

4. Honolulu

5. Bambola Daruma

6. Ci Siamo Persi

7. Non Faccio Niente (Per Dimenticarti)

8. La Vita Che Si Voleva

9. Pioggia Viola feat. J-Ax

VIDEOINTERVISTA A CHIARA GALIAZZO BONSAI

Abbiamo contattato via Zoom Chiara Galiazzo per una videointervista di presentazione del nuovo progetto discografico.