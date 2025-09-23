Tiziano Ferro crea hype con una lettera scritta “Alla Mia Età”. Nuovo album in arrivo?

Mentre Cuore Rotto continua ad essere il brano più trasmesso dalle radio in Italia, Tiziano Ferro torna a creare hype sui social con una “lettera” che sembra proprio scritta Alla Mia Età.

Sì, il riferimento è proprio alla canzone contenuta nell’omonimo album del 2008, in cui il cantautore di Latina cantava: “Sono un grande falso mentre fingo l’allegria / Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che / Che crolla tutto ed io son morto e nessuno se n’è accorto“.

Nello scrivere, rigorosamente a mano, il testo che ha poi condiviso sui social e che potrebbe essere un piccolo spoiler del prossimo singolo o, addirittura, del nuovo album, Tiziano Ferro ha infatti ripreso – seppur con qualche modifica, che potrebbe sottolineare l’evoluzione sia dell’artista che dell’uomo (d’altronde son passati ben 17 anni) – la prima strofa di di Alla Mia Età.

“Perché se non sono ancora morto… sarà per caso, sarà per torto, oppure sarà perché SONO UN GRANDE… e non me ne sono mai accorto! Vi voglio bene”.

Se il riferimento all’iconico brano degli anni ‘2000 è abbastanza evidente, non lo è affatto ciò che si cela dietro queste parole. Ed è proprio questo ad aver fatto accrescere, nelle ultime ore, la curiosità dei fan, che – nel frattempo – nel giro di poche ore hanno “fatto fuori” ben 200.000 biglietti per il tour negli stadi che vedrà protagonista il cantautore la prossima estate.

TIZIANO FERRO, STADI26: LE DATE DEL TOUR

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate:

30 maggio 2026 – LIGNANO , Stadio Teghil 6 giugno 2026 – MILANO , Stadio San Siro 7 giugno 2026 – MILANO , Stadio San Siro 10 giugno 2026 – TORINO , Allianz Stadium 14 giugno 2026 – BOLOGNA , Stadio Dall’Ara 18 giugno 2026 – PADOVA , Stadio Euganeo 23 giugno 2026 – NAPOLI , Stadio Diego Armando Maradona 27 giugno 2026 – ROMA , Stadio Olimpico 28 giugno 2026 – ROMA , Stadio Olimpico 3 luglio 2026 – ANCONA , Stadio Del Conero 8 luglio 2026 – BARI , Stadio San Nicola 12 luglio 2026 – MESSINA , Stadio San Filippo



