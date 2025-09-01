1 Settembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
1 Settembre 2025

Tiziano Ferro torna con “Cuore Rotto” per trasformare dolore e rancore in ballo

Il ritorno in musica del cantautore di Latina è iniziato, in vista dei 25 anni di carriera

News di All Music Italia
Tiziano Ferro Cuore Rotto, copertina del nuovo singolo 2025: testo e significato, un brano che trasforma dolore e rancore in ballo
Condividi su:

Tiziano Ferro Cuore rotto testo e significato. Il nuovo singolo del cantautore di Latina arriva venerdì 5 settembre per Sugar Music. L’annuncio è stato dato oggi, 1 settembre, sui social, con la copertina ufficiale e le prime parole dell’artista.

Cuore rotto è il primo passo della collaborazione discografica tra Tiziano Ferro e Sugar Music. L’ingresso nel roster della label guidata da Filippo Sugar, seguito dalla manager Paola Zukar, segna l’inizio di una fase inedita e significativa, dopo la lunga parentesi con Universal Music.

Questo singolo arriva a tre anni dall’album Il mondo è nostro e a ridosso del 25° anniversario di carriera che cadrà nel 2026. Un’occasione speciale che Ferro che, secondo qualcuno, potrebbe portarlo anche sul palco del Festival di Sanremo, per la prima volta in gara. O almeno questo sarebbe il sogno di Carlo Conti.

Tiziano Ferro, nuovo singolo – significato di Cuore rotto

L’ho scritta perché i dolori ed il rancore, da adesso ci faranno ballare! Cuore Rotto, il mio nuovo singolo, fuori venerdì“. Con questa dichiarazione Tiziano Ferro ha introdotto il brano, anticipando un ritorno all’energia uptempo che aveva caratterizzato i suoi primi successi.

Il riferimento diretto al dolore trasformato in ritmo lascia intendere un testo che unisce introspezione e catarsi musicale. Un brano che sembra voler dare una nuova veste ai sentimenti difficili, trasformandoli in qualcosa da condividere e ballare, come accadeva coi primi singoli di lancio dell’artista, da Xdono a Stop! Dimentica passando per Xverso.

Tra i primi a commentare sotto il post la manager dell’artista, Paola Zukar, l’autrice Rai da anni su Sanremo Ivana Sabatini, l’amico e cantautore Roberto Casalino e il produttore Zef.

Il brano è stato scritto da Tiziano Ferro e prodotto da Marz, Zef e Marco Sonzini. Il cantautore ne parla così:

Ho scritto ‘Cuore Rotto’ un giorno in cui gli amici mi avevano convinto ad andare via da Los Angeles per staccare un po’ la testa da tutto quello che stava accadendo. Sono salito nella mia camera di hotel con l’idea di scendere pochi minuti dopo per andare a cena ma nel silenzio di quella stanza vuota sono stato assalito da quello che sarebbe poi diventato il primo provino di ‘Cuore Rotto’.

Il testo e la musica mi sono venuti fuori di getto e non ho potuto fare altro che annullare tutti gli impegni e rimanere lì a scrivere. Sentivo che altrimenti avrei perso quel momento e non avrei mai saputo ritrovare quelle parole. Tornato a casa ho raggiunto Marco Sonzini in studio e abbiamo lavorato al primo demo.

Ho sempre raccontato la mia vita attraverso la musica, sia i momenti belli che quelli più difficili, cercando però di dare sempre alle mie canzoni uno sguardo positivo verso il futuro, anche laddove il dolore era il protagonista.”

Sui produttori del brano aggiunge:

Con Marz e Zef mi sono sentito subito in sintonia, una sorta di magia che ha reso più semplice e senza timori la ricerca della direzione giusta da prendere per un brano per me così importante”.

Lavorare con un nuovo team mi ha dato l’opportunità di guardare con occhi nuovi a quello che faccio, è stata l’occasione per cambiare alcuni aspetti del lavoro ed innamorarmi nuovamente del mestiere della musica”.

Il risultato è un brano catartico, potente, dove il battito sottolinea il testo e ne esalta il significato e dove, come sempre, Tiziano canta se stesso per raccontare le storie di tanti.”

Copertina del singolo Cuore Rotto di Tiziano Ferro, nuovo brano 2025 per Sugar Music: testo e significato, un dolore che diventa ballo

Tiziano ferro cuore rotto – testo

In arrivo venerdì 5 settembre

 

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Irama ed Elodie, Francesco Gabbani, Andrea Laszlo De Simone e Rondodasosa nella cover delle pagelle del 29 agosto 2025 1

Pagelle nuovi singoli 29 agosto 2025: Irama Elodie coppia d'assi, Gaia e Gabbani molto bene, i trapper incommentabili
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Samira Lui canta la sigla della Ruota della Fortuna 2025 scritta da Margherita Vicario 3

La Ruota della Fortuna: la sigla di Samira Lui nasconde un brano di attualità di Margherita Vicario
Francesco Gabbani Dalla mia parte – Nuovo singolo 2025, testo e significato 4

“Dalla mia parte" è il nuovo singolo di Francesco Gabbani: un amore che resta, anche quando fa male
Olly pubblica Questa domenica, nuovo singolo 2025 5

A pochi giorni da "La Grande festa" all'Ippodromo Olly pubblica "Questa domenica", una ballad tra pioggia e malinconia
Andrea Laszlo De Simone in una foto promozionale per il singolo Quando 6

“Quando” è il nuovo singolo di Andrea Laszlo De Simone: una serenata alle contraddizioni dell’amore
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 7

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia
singolo Golpe di Giorgia 8

Giorgia sposa nuovamente Emanuel Lo nel video del nuovo singolo, "Golpe"
album italiani in uscita 2025 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Olly Tutta vita (Per sempre) 10

Olly annuncia “Tutta vita (sempre)”: nuova versione dell’album con inediti e una copertina "Hard"

Cerca su A.M.I.