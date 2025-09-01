Tiziano Ferro torna con “Cuore Rotto” per trasformare dolore e rancore in ballo

Tiziano Ferro Cuore rotto testo e significato. Il nuovo singolo del cantautore di Latina arriva venerdì 5 settembre per Sugar Music. L’annuncio è stato dato oggi, 1 settembre, sui social, con la copertina ufficiale e le prime parole dell’artista.

Cuore rotto è il primo passo della collaborazione discografica tra Tiziano Ferro e Sugar Music. L’ingresso nel roster della label guidata da Filippo Sugar, seguito dalla manager Paola Zukar, segna l’inizio di una fase inedita e significativa, dopo la lunga parentesi con Universal Music.

Questo singolo arriva a tre anni dall’album Il mondo è nostro e a ridosso del 25° anniversario di carriera che cadrà nel 2026. Un’occasione speciale che Ferro che, secondo qualcuno, potrebbe portarlo anche sul palco del Festival di Sanremo, per la prima volta in gara. O almeno questo sarebbe il sogno di Carlo Conti.

“L’ho scritta perché i dolori ed il rancore, da adesso ci faranno ballare! Cuore Rotto, il mio nuovo singolo, fuori venerdì“. Con questa dichiarazione Tiziano Ferro ha introdotto il brano, anticipando un ritorno all’energia uptempo che aveva caratterizzato i suoi primi successi.

Il riferimento diretto al dolore trasformato in ritmo lascia intendere un testo che unisce introspezione e catarsi musicale. Un brano che sembra voler dare una nuova veste ai sentimenti difficili, trasformandoli in qualcosa da condividere e ballare, come accadeva coi primi singoli di lancio dell’artista, da Xdono a Stop! Dimentica passando per Xverso.

Tra i primi a commentare sotto il post la manager dell’artista, Paola Zukar, l’autrice Rai da anni su Sanremo Ivana Sabatini, l’amico e cantautore Roberto Casalino e il produttore Zef.

Il brano è stato scritto da Tiziano Ferro e prodotto da Marz, Zef e Marco Sonzini. Il cantautore ne parla così:

“Ho scritto ‘Cuore Rotto’ un giorno in cui gli amici mi avevano convinto ad andare via da Los Angeles per staccare un po’ la testa da tutto quello che stava accadendo. Sono salito nella mia camera di hotel con l’idea di scendere pochi minuti dopo per andare a cena ma nel silenzio di quella stanza vuota sono stato assalito da quello che sarebbe poi diventato il primo provino di ‘Cuore Rotto’.

Il testo e la musica mi sono venuti fuori di getto e non ho potuto fare altro che annullare tutti gli impegni e rimanere lì a scrivere. Sentivo che altrimenti avrei perso quel momento e non avrei mai saputo ritrovare quelle parole. Tornato a casa ho raggiunto Marco Sonzini in studio e abbiamo lavorato al primo demo.

Ho sempre raccontato la mia vita attraverso la musica, sia i momenti belli che quelli più difficili, cercando però di dare sempre alle mie canzoni uno sguardo positivo verso il futuro, anche laddove il dolore era il protagonista.”