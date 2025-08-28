Tiziano Ferro firma con Sugar: inizia una nuova era discografica per il cantautore che ha rivoluzionato il pop italiano

A distanza di un giorno dallo “svuotamento” del profilo Instagram di Tiziano Ferro (vedi qui), arriva la conferma di una notizia che girava tra gli addetti ai lavori da un po’: il cantautore è entrato ufficialmente nel roster discografico di Sugar Music.

Questo nuovo accordo con l’etichetta guidata da Filippo Sugar inaugura una nuova fase del percorso artistico di Ferro che, da circa un anno a questa parte, è seguito managerialmente da Paola Zukar. In contemporanea con l’annuncio arriva anche il rinnovo della collaborazione editoriale con Sugar Music Publishing.

Tiziano Ferro entra nel roster discografico di Sugar

Quello tra Tiziano Ferro e Sugar, infatti, non è un rapporto nato oggi. L’etichetta aveva già firmato come co-editore molte delle opere dell’artista negli ultimi anni. Ora però il legame si rafforza: Big Picture Management di Paola Zukar e Sugar condividono una visione artistica comune per accompagnare Ferro in una nuova fase della sua carriera.

Il suo ingresso in Sugar arriva dopo la separazione da Universal, aprendo un nuovo capitolo che promette libertà creativa, cura artistica e uno sguardo ai mercati internazionali.

Queste le parole di Filippo Sugar – CEO del Gruppo Sugar:

“Tiziano Ferro in Sugar! Una bellissima novità che condividiamo con felicità e orgoglio.

Sono grato a Paola per averci presentato questa opportunità e soprattutto questa nuova musica, elemento che più di ogni altro ci ha portato a una firma così importante. L’ingresso di Tiziano Ferro nel roster della nostra discografica alimenta un rapporto di lunga data, che negli anni ci ha reso co-editori di molte delle sue straordinarie opere. Crediamo fortemente in questo viaggio verso il futuro. Insieme possiamo scrivere il nuovo capitolo di una storia che da sempre ci emoziona tutti, in Italia e nel mondo.

Si parte!”

Per ora non ci sono dettagli ufficiali su date o titoli del nuovo progetto discografico, il cui primo singolo è imminente. Quel che è certo è che l’obiettivo è riportare la musica d’autore al centro, con una visione editoriale e discografica integrata e un ritorno all’essenza: grandi melodie, profondità testuale e qualità sonora.

Foto di Andrea Bianchera