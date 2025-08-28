28 Agosto 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
28 Agosto 2025

Tiziano Ferro firma con Sugar: inizia una nuova era discografica per il cantautore che ha rivoluzionato il pop italiano

Dopo la separazione da Universal, Tiziano Ferro riparte da Sugar con Paola Zukar

News di All Music Italia
Tiziano Ferro firma con Sugar Music
Condividi su:

A distanza di un giorno dallo “svuotamento” del profilo Instagram di Tiziano Ferro (vedi qui), arriva la conferma di una notizia che girava tra gli addetti ai lavori da un po’: il cantautore è entrato ufficialmente nel roster discografico di Sugar Music.

Questo nuovo accordo con l’etichetta guidata da Filippo Sugar inaugura una nuova fase del percorso artistico di Ferro che, da circa un anno a questa parte, è seguito managerialmente da Paola Zukar. In contemporanea con l’annuncio arriva anche il rinnovo della collaborazione editoriale con Sugar Music Publishing.

Tiziano Ferro con la manager Paola Zukar

Tiziano Ferro entra nel roster discografico di Sugar

Quello tra Tiziano Ferro e Sugar, infatti, non è un rapporto nato oggi. L’etichetta aveva già firmato come co-editore molte delle opere dell’artista negli ultimi anni. Ora però il legame si rafforza: Big Picture Management di Paola Zukar e Sugar condividono una visione artistica comune per accompagnare Ferro in una nuova fase della sua carriera.

Il suo ingresso in Sugar arriva dopo la separazione da Universal, aprendo un nuovo capitolo che promette libertà creativa, cura artistica e uno sguardo ai mercati internazionali.

Queste le parole di Filippo Sugar – CEO del Gruppo Sugar:

“Tiziano Ferro in Sugar! Una bellissima novità che condividiamo con felicità e orgoglio.
Sono grato a Paola per averci presentato questa opportunità e soprattutto questa nuova musica, elemento che più di ogni altro ci ha portato a una firma così importante.

L’ingresso di Tiziano Ferro nel roster della nostra discografica alimenta un rapporto di lunga data, che negli anni ci ha reso co-editori di molte delle sue straordinarie opere. Crediamo fortemente in questo viaggio verso il futuro. Insieme possiamo scrivere il nuovo capitolo di una storia che da sempre ci emoziona tutti, in Italia e nel mondo.
Si parte!”

Per ora non ci sono dettagli ufficiali su date o titoli del nuovo progetto discografico, il cui primo singolo è imminente. Quel che è certo è che l’obiettivo è riportare la musica d’autore al centro, con una visione editoriale e discografica integrata e un ritorno all’essenza: grandi melodie, profondità testuale e qualità sonora.

Foto di Andrea Bianchera

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Olly pubblica Questa domenica, nuovo singolo 2025 1

A pochi giorni da "La Grande festa" all'Ippodromo Olly pubblica "Questa domenica", una ballad tra pioggia e malinconia
I cantanti di Amici 24 e i numeri di vendita dei loro album 2

Amici 24: vendite al minimo storico. La crisi di un format, quello del talent, che necessità di uno scossone
Irama ed Elodie insieme per la prima volta nel singolo Ex 3

Irama ed Elodie insieme in "Ex", il loro primo duetto tra passione e dolore
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Samira Lui canta la sigla della Ruota della Fortuna 2025 scritta da Margherita Vicario 5

La Ruota della Fortuna: la sigla di Samira Lui nasconde un brano di attualità di Margherita Vicario
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 6

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia
Syria in primo piano nel 2025, mentre condivide una lunga lettera sulle difficoltà discografiche 7

Syria risponde a un fan sul perché non pubblica più dischi. Dal licenziamento via mail da una major ai no del Festival di Sanremo
Måneskin tour bilanci e futuro Damiano David 8

Måneskin: vero o falso? Tour, bilanci, Damiano David, Victoria e ritorno della band tra verità ed esagerazioni
Tiziano Ferro svuota Instagram e annuncia il ritorno con un nuovo singolo nel 2025 9

Tiziano Ferro sta tornando: nuovo singolo imminente in vista dei 25 anni di carriera nel 2026
album italiani in uscita 2025 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.