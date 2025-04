Tiromancino: il brano “Mi rituffo nella notte” anticipa il tour estivo

I Tiromancino tornano con il nuovo singolo Mi rituffo nella notte, disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica dal 18 aprile 2025. Il brano (EMI Records Italy / Universal Music Italia) esce in attesa dell’inizio del tour estivo della band.

A proposito del brano, Federico Zampaglione ha raccontato: “Questa canzone è nata di getto in una notte, dopo una discussione con mia moglie. Lei mi chiese arrabbiata: “che fai senza di me?”. Io l’ho guardata…poi le ho risposto d’istinto e in modo ironico “mi rituffo nella notte”. Un quarto d’ora dopo avevo in mano la canzone!”.

Mi rituffo nella notte ha degli echi “battistiani”; e il testo, scritto da Zampaglione, è velato di ironia. L’artista ha composto anche la musica del brano, che ha prodotto insieme a Leo Pari e Simone Guzzino.

Il nuovo singolo sarà presente nella scaletta del tour previsto per questa estate. Federico Zampaglione con i Tiromancino è pronto a portare la propria musica dal vivo in giro per l’Italia. Con questa tournée, la band celebrerà i 25 anni del disco La descrizione di un attimo che la consacrò al grande pubblico.

Durante la sua carriera, Zampaglione ha pubblicato con i Tiromancino 12 album di inediti cui si aggiungono dischi live e raccolte. Ha scritto brani come Due Destini, Per me è importante, Amore Impossibile, Angoli di cielo, solo per citarne alcuni. La sua attività non è però confinata al solo ambito musicale. L’artista è anche regista cinematografico: nel 2007 ha debuttato con Nero bifamiliare, cui ha fatto seguito il film horror Shadow nel 2009. E poi, è stata la volta di Tulpa- Perdizioni mortali nel 2013; e di Morrison, tratto dal suo romanzo – scritto con Giacomo Gensini – Dove tutto è a metà.

L’ultimo film di Zampaglione, The Well, è stato inserito dal New York Times tra i cinque film horror da vedere; e ha riscosso grande successo di pubblico e di critica, venendo distribuito nelle sale di 104 Paesi.