Una finestra spalancata sulle paure più intime: “Il cielo” è il nuovo singolo dei Tiromancino

Fuori da venerdì 15 novembre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Il cielo“, il nuovo singolo dei Tiromancino, per Emi Records Italy/Universal Music Italia.

Il brano, scritto dal frontman Federico Zampaglione con Franco126, è una ballata intensa che racconta un recente periodo difficile della vita del cantautore, passato in ospedale, quando guardando fuori dalla finestra l’unica cosa che riusciva a vedere era proprio Il cielo.

Il testo è il racconto dei pensieri più profondi del cantautore e della ricerca degli affetti essenziali e dell’abbraccio amorevole di qualcuno a te vicino nei momenti di difficoltà.

“Ero andato in ospedale per un intervento (sulla carta) molto semplice. Infatti tutto era andato bene… finché qualcosa è andato storto. Poche ore dopo ero lì a lottare per la vita. Sono rimasto giorni e giorni immobile su quel letto e guardavo il cielo… L’ispirazione è arrivata da li. Mi sono aggrappato alla vitalità della canzone e ho trovato la forza di reagire. Posso dire che il Cielo…mi ha salvato la vita” racconta Federico Zampaglione.

Insieme al brano è uscito anche il videoclip ufficiale, con animazioni che rimandano alla dimensione onirica e ai racconti fiabeschi, realizzate da Marco Pavone.

Il brano arriva dopo l’ultimo singolo “Punto Fermo“, uscito lo scorso marzo a due anni di distanza dall’ultimo disco della band “Ho Cambiato Tante Case“.