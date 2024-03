Tiromancino, Federico Zampaglione presenta il nuovo singolo “Puntofermo”

Tiromancino, “Puntofermo“: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 22 marzo, “Puntofermo” (Emi Records Italy / Universal Music Italia) è il nuovo singolo dei Tiromancino che, come racconta lo stesso Federico Zampaglione, non è altro che una fotografia della realtà.

Scritto e composto insieme a Vincenzo Colella, Leonardo Zaccaria e Michele Canova, che ha curato anche la produzione, il brano è l’ennesima dimostrazione della capacità di Zampaglione di saper leggere con grande sensibilità nell’animo umano, analizzando e trasformando in parole quei pensieri e quelle sensazioni che accomunano tutti noi, anime bisognose di punti fermi, di relazioni sociali, di amori e di soddisfazioni personali per poter vivere appieno la vita.

Tiromancino, “Puntofermo”: SIGNIFICATO del brano

“La realtà è un qualcosa di mutevole. Gli scenari intorno a noi, siano essi affettivi, lavorativi o personali, cambiano di continuo e non è facile riuscire a mantenere un proprio equilibro”, chiosa Federico Zampaglione.

Poi, aggiunge: “È per questo che è importantissima la ricerca di un punto fermo, che può essere una passione, un grande amore, qualunque cosa che ti possa salvare dai temporali quotidiani e dalla continua e vorticosa realtà che ci circonda, ci sorprende, ci spiazza e ci lascia spesso senza parole. Senza un punto fermo la vita è molto più difficile da vivere e da apprezzare”.

Tiromancino, “Puntofermo”: testo del brano

TIROMANCINO, FEDERICO ZAMPAGLIONE: TRA MUSICA E CINEMA

“Puntofermo” arriva dopo “Due Rose” feat Enula, brano che conta più di 4 milioni 500 mila stream su Spotify, che i Tiromancino hanno pubblicato lo scorso 14 aprile. Ma non è tutto! Nei mesi successivi alla pubblicazione, Federico Zampaglione è infatti tornato a far cinema (dopo “Nero bifamiliare“, “Shadow“, “Tulpa-Perdizioni mortali” e “Morrison“), ultimando il suo nuovo film “The Well“, pellicola che sta facendo il giro del mondo nei principali festival e nelle più importanti rassegne cinematografiche horror, con un grandissimo successo di pubblico e critica, in attesa di arrivare nelle sale cinematografiche internazionali.

Foto di copertina di Luigi Cerbone