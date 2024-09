Laura Pausini conquista la 15° nomination ai Latin Grammy con “Anime Parallele – Almas Paralelas”

Laura Pausini conquista la quindicesima nomination in carriera ai Latin Grammy 2024 con l’album Anime Parallele – Almas Paralelas.

“Sono così felice. Grazie a tutte le persone dell’Academy che mi hanno votata per questa nomination come ‘Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional‘ (Miglior Album Vocale Pop Tradizionale) e congratulazioni a tutti coloro che hanno ricevuto una nomination. È passato un solo anno da quell’indimenticabile momento a Sevilla, quando ho ricevuto il Premio Person Of The Year e non posso che essere grata”.

Queste le parole della regina del pop italiano, il cui ultimo trionfo ai Latin Grammy risale al 2018 con l’album Fatti Sentire – Hazte Sentir nella categoria Best Traditional Pop Vocal Album.

Questo, però, non è stato l’unico anno che ha visto brillare la cantante di Solarolo. La Pausini vanta infatti un totale di 15 nomination ai Latin Grammy, di cui 6 nella categoria Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional (2001, 2005, 2007, 2009,2018 e 2024), e ben 4 vittorie, tutte nella categoria poco prima citata (2005, 2007, 2009 e 2018).

Ma non è tutto! Di fatto, Laura Pausini conta nel suo palmares anche un Grammy Awards, vinto negli Stati Uniti nel 2006, e un Golden Globe, conquistato nel 2021 insieme ad una nomination agli Oscar.