”Zeri in più” di Lazza feat. Laura Pausini debutta con quasi 900.000 ascolti in un solo giorno su Spotify

Tra le uscite più attese della settimana che si sta concludendo c’era sicuramente Zeri in più, la prima traccia del nuovo album di Lazza, Locura, in featuring con Laura Pausini. Il debutto del brano, che funge da intro al disco, non ha deluso le aspettative.

La collaborazione ha fatto parlare molto, data la distanza generazionale e di genere tra il rapper e la regina del pop. Eppure, i fandom di entrambi – quello più critico di Lazza e quello più tradizionalista della Pausini – hanno accolto bene la canzone.

A testimoniarlo è il debutto su Spotify del brano, che nel solo giorno di uscita (13 settembre) ha totalizzato 857.805 ascolti sulla piattaforma. Un numero che rende il brano il miglior debutto del 2024 per una canzone con un featuring femminile, superando Beatrice di Tedua feat. Annalisa e BBE di Anna con lo stesso Lazza.

Per Lazza, si tratta del quarto brano a conquistare la vetta della classifica Spotify quest’anno, dopo 100 messaggi, Money Rain e BBE, un risultato che lo porta ad eguagliare Shiva, pur non avendo ancora pubblicato il nuovo album.

Laura Pausini, invece, diventa la quinta donna – solista o in featuring – a raggiungere il primo posto su Spotify nel 2024, dopo Anna, Rose Villain, Annalisa e Gaia.

Con questo debutto, Lazza punta già a conquistare la vetta della classifica FIMI singoli con la traccia che introduce il suo disco. Del resto questa numero uno non era così scontata nel giorno in cui uscivano i nuovi singoli di Fedez feat. Niky Savage, Pinguini Tattici Nucleari ed Emis Killa con Massimo Pericolo e Merk & Kremont.