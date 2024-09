Marco Masini, in attesa dell’album “10 Amori” arriva il nuovo singolo “Allora Ciao”

Marco Masini, in attesa di 10 Amori arriva Allora Ciao: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 13 settembre, Allora Ciao (qui il pre-save) è il nuovo singolo di Marco Masini e anticipa il nuovo progetto discografico del cantautore dal titolo 10 Amori ( Momy Records, Concerto / BMG), in uscita in vinile e in cd il prossimo 4 ottobre e prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini (qui il pre-order).

Un disco importante, che arriva a 7 anni di distanza dall’ultimo album in studio e che vedrà la luce a poche settimane di distanza dal compleanno del cantautore, che il prossimo 18 settembre compirà 60 anni.

Ed ecco che al suo interno troviamo tutte le anime di Marco: dalla sua poetica sensibilità alla sua capacità innata di comunicare con intensità e, allo stesso tempo, con ironia, sempre accompagnato dal suo coraggio di affrontare appassionatamente la vita, la musica e gli amori.

E, proprio a questo proposito, 10 Amori parlerà di amore in senso universale: dagli amori di una vita a quelli che rimangono appiccicati addosso per sempre, dando la certezza dell’esistenza di un legame tra il passato e il presente e creando la speranza di un domani in cui credere.

“È sempre una scoperta uscire con un album. Una scoperta e anche una scommessa. La scoperta è accorgersi di qualcosa che hai iniziato a pensare da qualche anno e che si materializza davanti a te soltanto alla fine della produzione.

La scommessa è sperare che qualcuno capisca il tuo nuovo pensiero. Un pensiero che cambia ad ogni piccolo movimento di questo mondo, a ogni coincidenza o destino già scritto ma non preventivato, oppure semplicemente perché ti accorgi di essere cresciuto.

Non vedo l’ora di scommettere ancora su quello che per me è il momento più bello di tutti i momenti. Dare a tutti la mia visione delle cose e raccontare le storie di tutti!”.

MARCO MASINI, “ALLORA CIAO”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Scritto da Marco Masini e Antonio Iammarino e prodotto da Cesare Chiodo, Marco Masini e Antonio Iammarino, Allora Ciao vede dolcezza e amarezza fondersi nel racconto di un amore che è finito, ma non senza rimpianti e ricordi che feriscono pur rimanendo istantanee indelebili.

MARCO MASINI, “ALLORA CIAO”: TESTO DEL BRANO

Il testo di Allora Ciao sarà disponibile a partire da venerdì 13 settembre.

DA “ALLORA CIAO” A “10 AMORI”, PASSANDO PER UN COMPLEANNO SPECIALE…

Per rendere ancora più speciale l’uscita di questo suo nuovo progetto discografico e questo importante traguardo di vita, Marco Masini ha deciso di condividere la festa del suo 60° compleanno – che si terrà il 21 settembre alle ore 17.00 presso il Teatro di Fiesole a Firenze – con il suo pubblico.

L’accesso a questo evento esclusivo è consentito soltanto a coloro che acquisteranno sullo store ufficiale BMG il bundle esclusivo che contiene la musicassetta del nuovo album, una shopper e un poster che Marco autograferà per l’occasione (qui tutte le info).

Foto di copertina di Cosimo Buccolieri