Damiano David sorprende: il suo primo singolo solista è in collaborazione con Labrinth

Damiano David continua a lasciare indizi sui social sul suo primo singolo solista, in uscita il prossimo 27 settembre, che a sorpresa sarà realizzato in featuring con un enorme artista e producer internazionale.

Ad accompagnarlo in Everywhere (ma è probabile non sia questo il nome del brano) ci sarà, infatti, Labrinth. Non un nome qualsiasi, non uno dei tanti feat che ci si potrebbe aspettare in questo momento storico bensì qualcosa di ricercato e per nulla scontato.

Labrinth è attualmente impegnato nella sua carriera solista ma è stato membro fondatore della superband LSD, formata anche da Sia e Diplo, ed ha dimostrato di essere un maestro nella composizione di colonne sonore.

Su quella della serie tv Euphoria, con protagonista Zendaya, ci sono le sue sapienti mani.

Damiano ha deciso di stupire tutti e di non tralasciare neanche un dettaglio in questo nuovo inizio che, inevitabilmente, segnerà per sempre la sua vita in un verso o in un altro.

Qualche giorno fa la sua prima uscita pubblica da solista ai Video Music Awards organizzati da MTV, dove è stato uno degli host e a cui è toccata la presentazione di un altro grande talento esploso nel 2024 vale a dire Benson Boone.

Dopo Victoria, già sul mercato come solista nel singolo Get Up Bitch! insieme ad Anitta, è arrivato il momento del frontman dei Måneskin che, a scanso di equivoci e stando alle dichiarazioni recenti, non si sono mai sciolti.

I quattro ragazzi hanno solo scelto di prendersi un po’ di tempo per far andare avanti le rispettive carriere soliste ma non c’è mai stata una lite, un fraintendimento, nulla che possa far pensare a una netta scissione.

Restano solo le due incognite Thomas Raggi e Ethan Torchio, di cui non si hanno dettagli di nessun tipo al momento.

Nel frattempo non chiamatelo più ‘Damiano dei Maneskin‘. Già adesso ma, a maggior ragione dal 27 settembre, bisogna chiamarlo con nome e cognome: Damiano David, il cui futuro sarà Everywhere.