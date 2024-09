Damiano David: singolo da solista? Il frontman dei Maneskin pubblica un annuncio sui social

Damiano David, leader dei Maneskin, band ormai famosissima in tutto il Mondo, che conta più di 24 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, pubblica un misterioso annuncio sui social.

Dopo il debutto da solista di Victoria De Angelis, bassista della band, con il singolo in collaborazione con Anitta “GET UP B**CH! shake ya a**“ uscito lo scorso 30 agosto, e le date come dj in giro per il Mondo, le soprese non finiscono per i fan dei Maneskin. La band romana aveva infatti annunciato di volersi prendere un periodo di pausa dopo il tour estivo, che si è concluso il 22 agosto al festival “Rock en Seine” di Parigi.

Arriva però, proprio ieri sera, un nuovo annuncio anche da parte del frontman, Damiano David, sulle sue pagine social. Il cantante ha pubblicato un video, in cui si vede lui, da solo, in un completo elegante, salire su un’automobile; l’autista gli chiede dove voglia andare e lui risponde “Everywhere“, dappertutto. Il video si conclude con una data, il 27 settembre, in cui si presume uscirà il primo singolo da solista del cantante, probabilmente proprio dal titolo “Everywhere“.

Molti fan temono per lo scioglimento della band, soprattutto dopo che Damiano David, a seguito dell’annuncio, ha cancellato qualsiasi riferimento ai Maneskin dalla sua biografia Instagram. In realtà però nessuno dei componenti ha mai accennato a lasciare il gruppo, ma solo alla possibilità di portare avanti parallelamente dei progetti da solisti.

Non ci resta che aspettare nuovi aggiornamenti da parte del cantante e degli altri membri della band, in attesa del 27 settembre.

