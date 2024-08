Victoria De Angelis inaugura la carriera solista con il suo primo singolo insieme ad Anitta

Dopo il tour internazionale da DJ e il tour mondiale insieme ai Måneskin conclusosi pochi giorni fa, Victoria De Angelis è pronta ad inaugurare la sua carriera da solista con il suo primo singolo GET UP B**CH! Shake ya a** insieme all’artista brasiliana Anitta.

Il brano sarà fuori ovunque il prossimo 30 agosto ed è già disponibile il pre save al seguente link.

Victoria ha annunciato il tutto tramite un post su Instagram, scatenando un’ondata di like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria De Angelis/ Måneskin (@vicdeangelis)

VICTORIA DE ANGELIS E ANITTA, “GET UP B**CH! Shake ya a**”

Nei video lancio pubblicati nelle Instagram Story di Victoria De Angelis, si vedono le due ragazze sedute sul cruscotto della macchina mentre Anitta tiene in mano una spugna piena di sapone. Nell’altro video, Victoria e Anitta fingono un litigio spintonandosi tra di loro per poi scambiarsi a pochi centimetri di distanza uno sguardo quasi d’intesa. Entrambe le clip hanno come sottofondo GET UP B**CH! Shake ya a**.

Numerosi sono stati i commenti in lingua portoghese e spagnola, segno che sia il singolo che le due clip di anticipazione sono stati ben apprezzati anche da parte dei fan di Anitta. Tra quelli italiani, invece, spunta quello del collega e frontman dei Måneskin, Damiano David che ha commentato «Hit dell’estate» con annessa emoji del fuoco.

Tra l’altro, su di lui giravano voci su una possibile carriera solista, non esclusa nemmeno da lui stesso (ne abbiamo parlato qui), ma nulla è ancora andato in porto.

GET UP B**CH! Shake ya a**, come anticipato all’inizio, è stato anticipato dal tour mondiale da DJ di Victoria De Angelis che ha toccato, ad esempio, gli Stati Uniti, il Giappone, il Messico e quasi tutta l’Europa. L’unica tappa in Italia è stata quella al Cocoricò di Riccione il 30 aprile.

Successivamente, a partire da giugno, è stata insieme ai Måneskin nel loro tour mondiale che si è concluso lo scorso 20 agosto. Adesso invece è arrivato il momento del suo primo singolo GET UP B**CH! Shake ya a** insieme ad Anitta e chissà dove le porterà.