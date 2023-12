Damiano David non esclude la carriera solista fuori dai Maneskin: “Perché no?”

Inutile nascondere che per i fan di una qualunque band il principale spauracchio è che il gruppo si sciolga o che il leader, spesso un personaggio molto carismatico, decida di intraprendere una carriera solista lasciando per sempre i suoi compagni. I casi simili in passato davvero non si contano, da Alessio Bernabei dei Dear Jack passando per Tommaso Paradiso dei TheGiornalisti. C’è però una band italiana sulla quale oggi tutti gli occhi sono puntati molto di più rispetto ad altre: stiamo ovviamente parlando dei Maneskin di Damiano David.

Scontato dire che Damiano, forte di un indubbio fascino, è un vocalist che avrebbe potenzialmente tutte le carte in regola per un percorso solista al di fuori della band, riguardo alla quale, va detto, non ha mai avuto tensioni di sorta: alla luce di un successo a dir poco clamoroso, oggi i Maneskin sembrano essere davvero più uniti che mai. Eppure sono in tanti quelli che già si immaginano un Damiano solista, impegnato in una carriera in solitaria senza i suoi storici colleghi e amici. Ma lui che cosa ne pensa?

Damiano David non esclude la carriera solista fuori dai Maneskin

A parlare nel merito della questione è stato nelle scorse ore il diretto interessato. Intervistato nell’ambito del podcast The Allison Hagendorf show l’artista romano ha parlato di questa possibilità, senza dunque precludersi nulla per il suo futuro. Quando gli è stata posta la fatidica domanda da parte della padrone di casa, David ha commentato: “Perché no? Penso che potrebbe essere una cosa molto salutare e molto distruttiva”, precisando poi “l’unica cosa che conta è restare in accordo con la band, perché è ciò che mi ha dato tutto quello che ho. È da lì che vengo. È lì che mi sono formato come artista”.

Damiano fala sobre a possibilidade (ou não) de carreira solo – The Allison Hagendorf Show (10/2023) pic.twitter.com/ACzIGjPu8h — Portal Måneskin Brasil (@PortalManeskin) November 12, 2023

Il legame con i suoi compagni d’avventura, dunque, resterà per lui una solida certezza, anche perché Victoria, Ethan e Thomas rappresentano per il cantante una sorta di scudo. “Sono tre persone che mi hanno sempre supportato e mi hanno sempre letteralmente sostenuto sul palco”, ha dichiarato David, che ha poi aggiunto “Quindi questa è una dinamica che mi spaventa davvero molto, a pensarci, perché se un giorno dovessi affrontare un progetto solista, sarò da solo, dipenderà tutto da me”. Damiano David ha inoltre commentato: “Per l’arte è necessario provare sempre cose nuove. Non bisogna mai, mai fermarsi nella propria comfort zone. Quando qualcosa diventa troppo comodo, non è la sedia giusta. Devi sempre sfidare te stesso”.