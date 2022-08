Tiromancino: "La musica di oggi? Non ricordo un livello artistico più basso da quando ho cominciato... "

Importante sfogo sui social di Federico Zampaglione, ovvero Tiromancino. Il cantautore ha parlando delle difficoltà nello scrivere nuovi brani per poi arrivare a dare la propria personale visione sulla musica di oggi.

L’ultimo album di Tiromancino, Ho cambiato tante case, è uscito l’8 ottobre 2021 anticipato da quattro singoli. Il quinto, L’odore del mare in duetto con Carmen Consoli è stato lanciato a dicembre dello stesso anno. Negli scorsi mesi Federico è stato impegnato nel ruolo di coach a The Band.

Qui a seguire il post in cui l’artista spiega di avere una sorta di “blocco dello scrittore” ma di non essere per nulla preoccupato per questo…

“È stranissimo… quando qualcuno mi chiedeva ‘Cos’ hai di nuovo da farmi ascoltare?’ avevo sempre uno o più pezzi che sarebbero usciti a breve, pronti da ascoltare.

Ora non ho più nulla. Tabula rasa. Da molto tempo. È bello anche così. Un foglio bianco.

Prima o poi tornerà l’ ispirazione, ma più passa il tempo e più non riesco a mettermi a scrivere canzoni. Devono arrivare da sole …“

Tiromancino ha poi aggiunto: “La verità è che scrivere una canzone che meriti di uscire dopo tutte quelle che ho scritto, è sempre più difficile. Se arriverà bene… sennò ne abbiano cmq molte da cantare“.

Ma è nelle risposte ai commenti dei suoi follower che Federico si è aperto ancora di più dando la propria opinione, senza filtri, sulla musica e la discografia attuale:

“Ultimamente mi succede di ascoltare musica e pensare che difficilmente potrebbe essere più brutta, inutile e priva di ogni contenuto. Non ricordo un livello artistico più basso e ridicolo da quando ho cominciato… e non ricordo persone del settore discografico più impreparate, cialtronesche e inattendibili. Forse prima che cominciassi ( 30 anni fa) è successo, ma da quando faccio questo mestiere non ricordo tempi simili“.

Un pensiero, giusto o sbagliato che sia, che sicuramente appartiene anche ad altri artisti ma, nel suo caso, Federico Zampaglione ha dimostrato di non essere uno che le manda a dire.

