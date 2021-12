I Tiromancino lanciano una nuova versione de “L’odore del mare” con Carmen Consoli

Venerdì 10 dicembre arriverà in radio il nuovo singolo dei Tiromancino estratto dall’album Ho cambiato tante case. Il brano scelto è L’odore del mare che, per l’occasione, è stato reinciso in una nuova versione in duetto con Carmen Consoli.

L’odore del mare è una delle 12 tracce inedite che fanno parte del nuovo album uscito per Virgin Records/Universal Music Italia lo scorso ottobre, un progetto accolto con commenti entusiastici dalla critica musicale.

Per l’arrivo in radio del brano, Federico Zampaglione ha lavorato ad una nuova versione, arricchita per quanto riguarda l’arrangiamento da un nuovo lavoro curato da Antonio Marcucci, volta ad esaltare l’aspetto emozionale de L’odore del mare. Il 10 dicembre uscirà anche il videoclip ufficiale del brano.

TIROMANCINO L’ODORE DEL MARE: le parole di Zampaglione

Ecco come Federico Zampaglione parla di questo brano:

Per me è uno dei pezzi più intensi del mio ultimo lavoro. È un pezzo abbastanza riflessivo dove ci si interroga un po’ sulla vita, sulle strade da prendere, sui dubbi. Si può trovare comunque una positività di fondo e il messaggio di questo pezzo è “questa è la tua vita, anche se fa male non rinunciare a dargli il senso che vuoi tu. Si parla dell’importanza di superare anche i momenti di difficoltà per arrivare a qualcosa che veramente senti.

Riguardo alla sua prima collaborazione con Carmen Consoli l’artista racconta:

Insieme a me a cantare in questo pezzo c’è Carmen, la “cantantessa”, una delle voci e delle personalità più potenti della musica italiana. La cosa bella di questa collaborazione è che entrambi siamo riusciti, essendo appassionati di musica soul e blues, a dare alla canzone un’eco lontana che richiama questi stili.

Il 25 febbraio prossimo partirà il tour, prodotto da Trident Music, che porterà i Tiromancino dal vivo nei teatri delle principali città italiane dopo una pausa di oltre 2 anni dal lungo tour sold out che aveva accompagnato l’uscita della raccolta FINO A QUI e aveva visto Zampaglione e i suoi musicisti accompagnati sul palco da l’Ensemble Symphony Orchestra.

Qui il calendario aggiornato del tour e il link per l’acquisto dei biglietti.

Tiromancino L’odore del mare Testo

Di notte a volte l’esistenza perde le sue rotte

E ti trascina lungo il fiume della tua mente

E le risposte non sono mai le stesse

Sarà che hai amato tanto e adesso sei distante

O forse hai amato troppo e resti indifferente

Con chi promette e non mantiene

Chi dice, “Aspettami” e non viene

Quante volte ti sei persa e non ti sei mai arresa

Con quel sorriso che salvezza è a volte anche un’impresa

E se ti guardi dentro vorresti indietro il tempo

Lo sai anche tu

Questa è la tua vita

E anche se fa male

Non rinunciare

A darle il senso che vuoi tu

Cerca l’ironia

Continua a respirare

L’odore del mare

Di notte a volte il tuo futuro sembra dietro un velo

Le stelle stentano a brillare su di un cielo nero

E ti tormenti col passato che non hai mai scordato

Quante volte ti sei persa e non ti sei mai arresa

Sai credere in te stessa come prima cosa

E se ti guardi dentro vorresti indietro il tempo

Lo sai anche tu

Questa è la tua vita

E anche se fa male

Non rinunciare

A darle il senso che vuoi tu

Cerca l’allegria

Continua a respirare

L’odore del mare

Non c’è un altro modo di essere da come siamo

I limiti saranno enormi se non li superiamo

E se ti guardi intorno è ancora giorno

Lo sai anche tu

Questa è la tua vita

E anche se fa male

Non rinunciare

A darle il senso che vuoi tu

Cerca l’armonia

Continua a respirare

L’odore del mare

Continua a respirare

L’odore del mare

Lo sai anche tu