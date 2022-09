Thomas, in attesa del nuovo album, torna live (DATE e BIGLIETTI)

Dopo aver lanciato quest’estate il singolo 806 Thomas è pronto a ritornare a far ascoltare la sua musica dal vivo con Live Premiere, quattro appuntamenti speciali per l’autunno prodotti da Quercus Production e Shining Production, in cui il giovane artista presenterà in anteprima il nuovo album.

Il nuovo disco, il quarto della sua discografica, uscirà a ottobre prossimo e viene presentato come un disco che segna una nuova consapevolezza, una maturazione che mira all’evoluzione di Thomas come autore ed artista. Sarà inoltre il primo album pubblicato dopo il distacco dalla Warner Music Italy, la major che aveva scelto il ragazzo, allora 16enne, tra i talenti della 16esima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Con Live Premiere Thomas presenterà un set originale con arrangiamenti inediti creati appositamente per dare un nuovo vestito ai suo brani del passato.

Sul palco con il performer una band di veterani: Federico Paulovich (batteria) Filippo Piva (chitarra), Marco Zago (tastiere), e la direzione musicale di Ricky Quagliato, che è anche il produttore del disco.

Immancabile la Dance crew capitanata dal coreografo di fame internazionale Etienne Jean Marie e da Nicholas De Ronch. Un live di oltre un’ora con atmosfere electro-pop, sonorità urban e nu-soul grazie ad un mix tra vintage e digitale.

Ecco come Thomas annuncia questi appuntamenti:

“Dopo questo periodo di riposo dai grandi palchi tante le cose che ho da dirvi, ma come sempre lascerò parlare la musica per prima. Vi avviso: munitevi di scarpe comode, qualche accessorio vintage e un buon impianto per ascoltare il nuovo sound perché una volta premuto play non smetterete di ballare!“

Thomas Live Premiere – le date

Queste le date del tour che anticipano i live 2023:

Giovedì 20 Ottobre 2022 || Treviso @ Odissea Fun City

Venerdì 21 Ottobre 2022 || Brescia @ Latteria Molloy

Sabato 22 Ottobre 2022 || Settimo Torinese (TO) @ Combo Club Suoneria

Domenica 23 Ottobre 2022 || Parma @ Campus Industry

Qui sotto i link per l’acquisto dei biglietti a partire dalle ore 14 di giovedì 8 settembre. Per la data del 20 Ottobre all’Odissea Fun City clicca qui per i biglietti.