The Voice Senior ecco i 24 semifinalisti. Tra loro anche Fabrizio Pausini, padre di Laura, e... "Sugli bane bane"

The Voice Senior semifinalisti. Il talent show dedicato agli artisti non più giovanissimi condotto da Antonella Clerici su Rai1 ha concluso venerdì 7 gennaio 2022 le Blind audition e scelto i 24 semifinalisti, sei per ogni team.

La semifinale, detta Knock Out (KO), andrà in onda il 14 gennaio e vedrà il numero degli artisti scendere da 24 a 8, due per ogni team. I coach, lo ricordiamo, quest’anno sono Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino (confermati dalla scorsa edizione) e Orietta Berti.

Ma chi sono i semifinalisti di The Voice Senior tra cui spiccano anche nomi decisamente noti? Andiamo a scoprirli insieme. Clicca in basso su continua.