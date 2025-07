The Kolors, 8 anni dopo l’uscita di “You” arriva un nuovo album: “Sarà il più importante”

The Kolors: Pronto Come Va, il nuovo album e le date del tour Summer 2025.

Dopo il successo di Pronto Come Va, terzo brano più trasmesso dalle radio italiane questa settimana, i The Kolors annunciano con una storia su Instagram di stare lavorando a un nuovo album, che vedrà la luce 8 anni dopo l’uscita del loro ultimo disco di inediti, You (2017).

In questo arco di tempo, però, di cose ne sono successe e la musica dei The Kolors non ha mai smesso di suonare. Anzi… La band ha messo a segno una hit dietro l’altra, partecipando addirittura per ben tre volte al Festival di Sanremo: nel 2018 con Frida (Mai, Mai, Mai), nel 2024 con Un Ragazzo Una Ragazza e nel 2025 con Tu Con Chi Fai L’Amore.

“È stato bello uscire con una serie di canzoni diventate praticamente tutte hit. È un sogno che si avvera! Adesso è arrivato il momento di raccontarci in un album”.

Qui, di seguito, riportiamo tutti i risultati ottenuti dalla band in questi ultimi 8 anni:

6° DISCO DI PLATINO

ITALODISCO (2024)

2° DISCO DI PLATINO

Un Ragazzo Una Ragazza (2024)

DISCO DI PLATINO

Karma (2024)

Cabriolet Panorama (2021)

Pensare Male (2019)

DISCO D’ORO

Tu Con Chi Fai L’Amore (2025)

THE KOLORS: PRONTO, COME VA? NUOVO ALBUM IN ARRIVO

“Stiamo preparando un disco incredibile“, ha esordito Stash in una storia pubblicata su Instagram, annunciando ciò che molti aspettavano ormai da tempo.

“Stiamo scrivendo tanto e, dal punto di vista artistico, sta prendendo forma uno dei dischi per noi più importanti, se non il più importante! Sentiamo che è giunto il momento di ampliare il nostro racconto, dandovi veramente la possibilità di entrare nel nostro mondo”.

Non che i singoli finora pubblicati non lo abbiano fatto. Il punto è che, a volte, i tre minuti e mezzo di una canzone non bastano.

I The Kolors si lasciano poi andare ad una riflessione sul loro percorso artistico, utilizzando la metafora di una piantina che cresce e si irrobustisce in un terreno fertile:

“I segnali che ci avete dato in questi anni sono stati preziosissimi, paragonabili al terreno quando è fertile, quando è pronto per essere curato e lavorato.

Se penso al nostro percorso mi viene in mente l’immagine di una piantina che, pian piano, è diventata sempre più robusta, sempre più capace di resistere ai temporali e agli inverni tempestosi (le tendenze passeggere!).

Ora possiamo dire che insieme siamo diventati un vero ‘alberello’… e sono certo che così vicini diventeremo una grande quercia!”.

THE KOLORS SUMMER 2025: LE DATE del tour

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del tour The Kolors Summer 2025:

“Questi saranno gli ultimi concerti di questa fase del nostro cammino. Un po’ come festeggiare questi ultimi anni di successi… Poi inizierà una nuova era! Ci vediamo in tour!”.

11 Luglio – FIRENZE , Anfiteatro delle Cascine

, Anfiteatro delle Cascine 27 Luglio – ESTE (PD) , Castello Carrarese

, Castello Carrarese 2 Agosto – L’AQUILA , Scalinata di San Berbardino

, Scalinata di San Berbardino 9 Agosto – MARINA DI MODICA (RG) , Auditorium di Mediterraneo

, Auditorium di Mediterraneo 12 Agosto – SANTA MARIA DI CASTELLABATE (SA) , Villa Matarazzo

, Villa Matarazzo 19 Agosto – CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) , Fortezza di Mont’Alfonso

, Fortezza di Mont’Alfonso 9 Settembre – MILANO , Kozel Carroponte

, Kozel Carroponte 16 Settembre – ROMA, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

