The Band nella seconda puntata balzano al primo posto i gruppi di Giusy Ferreri e Marco Masini

The Band seconda puntata. Dopo il buon esordio della scorsa settimana, oltre 3 milioni di spettatori che hanno permesso al programma di battere L’Isola dei famosi, il nuovo talent show di Rai1 entra nel vivo della gara.

La puntata inizia con Carlo Conti che presenta i tre super giudici, Gianna Nannini, Carlo Verdone e Asia Argento, e gli 8 tutor che, a partire da questa sera, potranno votare in ogni manche tranne quella della band da loro seguita.

I tutor sono: Enrico Nigiotti, Rocco Tanica, Marco Masini, Dolcenera, Federico Zampaglione, Irene Grandi, Francesco Sarcina e Giusy Ferreri.

THE BAND seconda puntata: la classifica dopo la prima puntata

La classifica della scorsa settimana, votata dai soli giudici vedeva questa situazione:

Anxia Lytics (Dolcenera) – 29 punti Cherry Bobs (Ferreri) – 25 punti Isoladellerose (Nigiotti) – 24 punti Mons (Masini) – Living Dolls (Sarcina) 20 punti Achting Babies – Rocco Tanica 18 punti N’Ice Cream (Grandi) – JF Band (Zampaglione) 17 punti

I voti si sommeranno settimana dopo settimana in vista della proclamazione della band vincitrice. I voti espressi dai super giudici saranno da 1 a 10 e quelli dei tutor da 1 a 5.

LA GARA

Si inizia con le Cherry Bombs di Giusy Ferreri, band nata appositamente per questa trasmissione.

La scelta per questa puntata è Rumore di Raffaella Carrà. Per Carlo Verdone sono delle brave strumentiste che hanno saputo dare dinamica ad un brano del 1974. Per la Nannini la loro tutor ha fatto un ottimo lavoro e la perfomance è stata una bomba.

Alle ragazze viene chiesto un secondo brano, questa volta in inglese. La votazione della super giuria è segreto. Quello dei tutor è palese.

Masini 4

Tanica 4

Zampaglione 3

Sarcina 4

Grandi 4

Dolcenera 3

Nigiotti 4

Cherry Bombs 26 punti

Tocca ai romani Isoladellerose di Enrico Nigiotti. Andrea Zanobi, bassista, si è iscritto ad economia ma poi ha capito di dover mollare dopo aver ascoltato un brano dei Dire Straits ed essere scoppiato a piangere… da lì ha capito che la sua strada era la musica e ha convinto i suoi genitori a iscriverlo al Conservatorio.

Il pezzo scelto da Enrico Nigiotti è Vieni da me de Le Vibrazioni.. che dovranno cantare davanti a Sarcina.

A Francesco l’esibizione è piaciuta molto anche se non ama che vengano rifatti i suoi brani. Ad Asia Argento la band ha convinto a parte l’inizio sperimentale per scelta di Enrico. Intro che invece ha convinto Verdone.

Gianna ama che facciano i suoi pezzi invece, anche se “fanno schifo”. Alla rocker sono piaciuti tantissimo.

Asia chiede loro un pezzo di Sex Bomb.

Ecco i voti dei tutor:

Masini 4

Ferreri 4

Tanica 5

Zampaglione 4

Sarcina 3

Grandi 3

Dolcenera 5

Isoladellerose 28 punti

Tocca agli Anxia Lytics di Dolcenera. La cantante della band la scorsa settimana si è commossa dopo essersi esibita. Il nome della band è dovuto al fatto che per loro la musica è un ansiolitico.

Dolcenera sceglie Dedicato di Loredana Bertè per loro.

Verdone è rimasto molto sorpreso dall’esibizione, per lui c’è anima e grinta. A loro viene chiesto un pezzo degli Aerosmith, I wanna miss a thing.

Voti tutor:

Masini 3

Ferreri 3

Tanica 3

Zampaglione 4

Sarcina 4

Grandi 4

Nigiotti 5

Anxia Lytics Totale 26

È la volta della band di Rocco Tanica, gli Acthung babies. Essendo più adulti e avendo un’impronta da tribute band, non si aspettavamo di essere scelti. Alle spalle hanno quasi 30 anni di attività.

Questa volta cantano La sera dei miracoli di Lucio Dalla.

Per la Nannini la band deve capire il colore per accompagnare il cantante. Asia vorrebbe sentire Messagge in the bottle dei Police.

Masini 3

Ferreri 4

Zampaglione 5

Sarcina 4

Grandi 4

Dolcenera 3

Nigiotti 5

Acthung Babies totale 28

Tocca alla JF band di Zampaglione. La band è nata a scuola con la cantante, Jasmine, che già cantava per Parma e quindi era un po’ nota.

Si cimentano con Oggi sono io di Alex Britti.

Verdone ha apprezzato l’originalità della versione con il recitato iniziale, cosa che invece non ha convinto Asia. Per Gianna Nannini è stata una versione innovativa.

I giudici chiedono loro di fargli ascoltare Flashdance, What’s a felling di Irene Cara.

Masini 4

Ferreri 3

Tanica 3

Sarcina 4

Grandi 3

Dolcenera 3

Nigiotti 4

JF BAND totale 24

Tocca a Irene Grandi con i suoi N’Ice Dream. La band, che alla prima uscita pubblica si faceva chiamare Leggins per i pantolini stretti indossati, ha ricevuto critiche in quanto, nella prima puntata è apparsa più come spettacolo che musica pura.

Cantano Riderà di Little Tony.

La giuria è divisa… per Gianna il pezzo era bello ma loro non erano coesi l’uno con l’altro. Per Verdone e Asia invece il pezzo era troppo datato.

Carlo Conti vuole sentire da loro un brano dei The Clash.

Masini 3

Ferreri 3

Tanica 3

Zampaglione 3

Sarcina 2

Dolcenera 3

Nigiotti 3

N’Ice Dream punti 20

È il momento delle Living dolls di Francesco Sarcina che ha assegnato loro Se bruciasse la città di Massimo Ranieri.

Gianna Nannini è lapidaria. Non le è piaciuta la scelta della canzone e secondo lei andrebbe fatto un talent per produttori (tutor). La Nannini vuole ascoltare Vertigo degli U2.

Sarcina replica alla Nannini. Per lui le ragazze hanno cambiato drasticamente il mondo da dove arrivavano. I tutor hanno dovuto stravolgere tutto portando la propria esperienza.

Masini 3

Ferreri 4

Tanica 3

Zampaglione 4

Grandi 3

Dolcenera 4

Nigiotti 3

Living Dolls punti 24

Ultimo tutor è Marco Masini con i suoi Mons. Masini realizza un sogno nel poter insegnare ai giovani e a loro ha assegnato un brano di Battiato nella versione dei Subsonica… A patriot to Arms.

Per Asia la band ha spaccato con questa versione punk. Anche per Verdone e la Nannini hanno spaccato. Carlo Verdone chiede loro di fargli ascoltare Prima di andare via di Neffa.

Ferreri 4

Tanica 3

Zampaglione 4

Sarcina 3

Grandi 5

Dolcenera 4

Nigiotti 4

Mons totale 27

Clicca in basso su continua per scoprire tutte le classifiche di The Band, compresa quella totale alla seconda puntata.