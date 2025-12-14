14 Dicembre 2025
di
Lorenza Ferraro
14 Dicembre 2025

The Andre torna con “Shangai” e svela la tracklist dell’EP “Sogni Ex Demo”

Il brano racconta la storia di un amore così impossibile e segreto da diventare esso stesso un fantasma

The Andre Shangai
Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, Shangai (Freak&Chic / ADA Music Italy) è il nuovo singolo di The Andre e anticipa – insieme al precedente, Frittata – l’EP Sogni Ex Demo, in uscita il 19 dicembre.

Shanghai racconta la storia di un amore così impossibile e segreto da diventare esso stesso un fantasma. Contiene tutte le cose non dette che, proprio perché rimangono taciute, conservano intatta la loro magia, ma che a un certo punto, se non vengono espresse, avvizziscono e svaniscono nel nulla“.

The Andre Cover Shangai

THE ANDRE, “SOGNI EX DEMO”: LA TRACKLIST

Con Shangai The Andre ci svela un EP di canzoni con produzioni minimali, di brani che giravano per le stanze senza trovare il loro posto, di racconti che saltellano senza i confini di un insieme.

“Tutte le canzoni sono SOGNI irrealizzati, cose non dette, situazioni vagamente oniriche, proposti all’ascoltatore senza essere vissuti”, ha spiegato The Andre.

Poi, ha aggiunto: “EX DEMO sono gli strumenti scontati, perché sono stati esposti in negozio. In più, le tracce – con produzioni minimali – sono appunto delle ex demo”. 

Questa piccola raccolta si propone così di dare uno spazio, una voce e una speranza anche a quei sogni che sembrano condannati a restare demo e poi, di colpo, diventano canzoni, anzi ex demo.

The Andre Cover Sogni Ex Demo

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist dell’EP:

  1. Shangai
  2. Stallo
  3. Finestra
  4. Frittata

