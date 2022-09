thasup per la prima volta dal vivo: come è andato il release party di c@ra++ere s?ec!@le

Siamo appena tornati dal primo vero live in presenza di thasup, il giovane artista e produttore che quest’oggi, 30 settembre, ha pubblicato il suo secondo disco c@ra++ere s?ec!@le. Un’esperienza unica e irripetibile, organizzata con Spotify, che ha di certo mandato in brodo di giuggiole i pochi fedelissimi fan dell’artista che sono riusciti ad accaparrarsi un ticket per l’evento gratuito.

Tutto è accaduto in pochi secondi: thasup aveva infatti caricato una Stories nella quale invitata i suoi follower ad iscriversi ad un release party che sarebbe stato di fatto più unico che raro. Non era infatti mai accaduto prima che il misterioso artista si facesse vedere dal vivo, visto che di norma si nasconde dietro al suo avatar, un ragazzino con una felpa con cappuccio con le corna da diavoletto.

La serata al Fabrique del 29 settembre si è svilluppata in due momenti distinti: prima di tutto ci siamo goduti un dj-set, costruito per scaldare il pubblico di giovanissimi presenti sotto palco, con un mix esplosivo di tutte le più grandi hit prodotte da thasup, compresi i pezzi in collaborazione con la sorella Mara Sattei e le perle di Bloody Vinyl 3 passando per Machete Mixtape 4. Il tutto rivisitato in una nuova salsa, con inserimenti di pezzi storici del rap internazionale come Lose Yourself di Eminem e I know what you want di Busta Rhymes.

Il momento clou però è arrivato circa un’ora dopo, quando il giovane thasup con il volto mascherato è finalmente salito sul palco. La sua prima volta, dopo mesi rimasto nell’ombra. Nel delirio generale, adorato da decine di ragazzini che sapevano ogni singola parola del vecchio disco a memoria, l’artista ha presentato in anteprima tra gli altri pezzi come rock & rolla feat. Rkomi e !ly (prossima hit invernale garantita) feat. Coez.

Le prime impressioni su c@ra++ere s?ec!@le di thasup



Nonostante non sia stato presentato per intero, la primissima sensazione sul disco è che si tratti di un progetto molto più ficcante, immediato e commerciale rispetto all’esordio di 23 6451, decisamente più sperimentale e difficile. C’è molto più pop, più electrohouse da discoteca, ci sono persino più ballad (è il caso del brano con Tiziano Ferro, r¬ t¬ nda, uscito all’una di notte).

Sulla carta potrebbe essere uno dei dischi più venduti del 2022: c’è però un competitor bello tosto come Sirio di Lazza che potrebbe soffiargli questo primato. Le premesse per il resto sono ottime, staremo a vedere.

