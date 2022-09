Parte il pre-order del nuovo album di thasup ed è subito primo su Amazon

thasup, il Producer rivelazione della musica italiana precedentemente conosciuto come tha Supreme, sta tornando con un nuovo album.

Diverse settimane fa vi abbiamo segnalato come nella città di Milano fossero comparsi dei cartelloni pubblicitari viola, il colore simbolo dell’artista, che svelavano alcuni dei duetti presenti nel nuovo disco, da Coez ai Pinguini Tattici Nucleari (vedi qui).

Ora Milano è stata invasa dai nuovo cartelloni e video che mostrano la sagoma dell’avatar che rappresenta thasup con all’interno un codice QR che permette di pre-ordinare il nuovo album.

Al momento l’artista non svela ancora data d’uscita (probabilmente a fine settembre), titolo e copertina del progetto.

Sappiamo però che l’album uscirà in versione digitale, in cd, in cd deluxe, e in due versioni doppio vinile colorate in giallo o in verde. Qui a seguire i link per il pre order.

Tra l’altro proprio ieri un grande artista italiano, Tiziano Ferro ha parlato di Davide Mattei, questo il vero nome di thasup, in un’intervista rilasciata a Rolling Stone Italia…