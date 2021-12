Tancredi: il nuovo album in uscita a gennaio è “Golden hour”

Tancredi, cantautore lanciato dalla scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, è già pronto a lanciare un nuovo album, Golden hour.

Ad anticipare il nuovo progetto è stato il singolo Wah Wah, brano uscito a fine novembre nel cui videoclip l’artista ha giocato molto ad esplorare il suo lato sexy.

Tancredi, nonostante non sia arrivato in finale ad Amici, ha comunque ottenuto buoni risultati con il singolo Las Vegas che è stato certificato doppio disco di platino, mentre il disco Iride ha quasi raggiunto quota 20.000 copie.

Ma torniamo al nuovo disco…

Tancredi nuovo album: Golden hour

Il nuovo disco di Tancredi uscirà il prossimo 21 gennaio per Warner Music Italy e sarà composto da 8 canzoni. A seguire la tracklist, copertina e il pre order delle due versioni disponibili, cd e cd autografato in esclusiva per Amazon:

Groovy Tanto Lo So Paranoie Ho Bisogno Paracadute Veleno Wah Wah Golden Hour







Ecco come il cantautore ha raccontato l’album…