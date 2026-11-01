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Tananai, il nuovo singolo è in arrivo: sui social appare “let the children make mistake”

Sotto il post il commento del produttore d.whale, e il cantautore sarà molto probabilmente tra i Big di Sanremo 2027

di All Music Italia · 

Tananai, nuovo singolo in arrivo: il cantautore su una terrazza fra i tetti con una tazza di rame

Tananai sta per tornare con musica nuova. Sui suoi profili Instagram il cantautore ha pubblicato un audio in cui una voce simile a un coro di bambini canta quattro versi: “Buona notte anche stanotte / let the children make mistake / sto cercando le risposte / me ne mancano altre sei”. Il nuovo singolo del cantautore è quindi in arrivo.

Il post ha come titolo proprio il secondo verso, “let the children make mistake”, e fra i commenti compare quello del produttore d.whale. Da solista Tananai non pubblica un singolo da quasi un anno e mezzo.

L’ultimo singolo da solista dell’artista è Bella Madonnina, uscito il 6 giugno 2025 per Eclectic Records/EMI Records/Universal Music Italia, mentre l’album Calmocobra risale al 18 ottobre 2024, con il debutto al #1 della classifica FIMI.

Dopo Bella Madonnina il cantautore milanese è comparso solo in progetti di altri, fra cui Miss Oklahoma di Simonetta con lui e Paolo Santo, a settembre 2025, e Pugili impazziti, il singolo dei Baustelle con Tananai, uscito a sorpresa il 23 ottobre 2025.

La pausa era stata annunciata da Tananai il 9 ottobre 2025 a Milano, alla presentazione del suo libro Occhi rossi, pubblicato da Rizzoli: “Voglio fermarmi per riflettere su cosa dire, cosa far ascoltare e cosa cantare insieme”. Sui tempi era rimasto vago, “Magari durerà di nuovo sei mesi, non lo so”, e la pausa è andata oltre l’anno.

Da quanto risulta ad All Music Italia, Tananai, seguito dal management di Eclectic, sarà molto probabilmente tra i Big di Sanremo 2027. Per il cantautore sarebbe la terza partecipazione al Festival: nel 2022 con Sesso occasionale si è classificato ultimo, nel 2023 con Tango è arrivato quinto.

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