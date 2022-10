Tananai fuori il nuovo singolo Abissale

Tananai: Abissale è il nuovo singolo.

Dopo una breve assenza sui social, Tananai è tornato per annunciare l’uscita del nuovo singolo.

Il titolo è Abissale e sarà fuori mercoledì 12 ottobre.

Dopo i due singoli estivi Pasta e La dolce vita con Fedez e Mara Sattei, Tananai torna con nuova musica. LEGGI QUI

Ma perché abbiamo parlato di una breve assenza?

Ieri l’artista aveva disattivato i suoi social, mentre compariva immobile nelle vie del centro di Milano facendo proprio pensare a qualche novità musicale che infatti, puntualmente, è arrivata. Molti passanti lo hanno immortalato in via Dante e le immagini sono diventate virali con l’hashtag #tananaitornapresto. E lui non si è fatto attendere.

Uno dei suoi ultimi messaggi sui social recitava:

Anche io ho sofferto come un cane.

che potrebbe essere una frase del testo della nuova canzone.

TANANAI ABISSALE – COPERTINA

Ricordiamo che Tananai ha già annunciato le prime date del tour 2023 che lo porterà in alcuni club delle principali città italiane.

Questo il calendario confermato finora.

TANANAI – TOUR 2023

5 maggio 2023 – NAPOLI Casa della Musica – Federico I

6 maggio 2023 – ROMA Atlantico

10 maggio 2023 – FIRENZE TuscanyHall Teatro di Firenze

13 maggio 2023 – PADOVA Gran Teatro Geox

18 maggio 2023 – MILANO Fabrique

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI