Le canzoni più ascoltate dell’estate 2022 su Spotify: “La dolce vita” e Rhove in testa. Si difende bene Jovanotti

Le canzoni più ascoltate dell’estate 2022 su Spotify.

Con la fine del mese di agosto la piattaforma di streaming musicale ha reso note le classifiche dei brani più ascoltati, sia a livello internazionale, che in Italia.

Nella classifica globale trionfa con oltre 610 milioni di stream solo negli ultimi tre mesi, As it was di Harry Styles. Sorpresa al secondo posto dove troviamo un brano del 1985. Grazie all’inserimento nella quarta stagione della serie Netflix Stranger Things, Running Up That Hill (A Deal with God) di Kate Bush è diventata virale conquistando il secondo posto a livello globale e il primo posto negli Stati Uniti.

Kate Bush ha superato Harry Styles nel suo paese d’origine, con il brano al primo posto nel Regno Unito, oltre che in Nuova Zelanda, Australia e Irlanda.

Successo anche per l’ultimo album di Bad Bunny, Un Verano Contigo, disco entrato nella Top 10 anche in Italia secondo i dati FIMI/GfK. Il cantante portoricano è presente con ben 5 brani nella top 10 globale.

Questa la top 10 delle canzoni più ascoltate dell’estate a livello globale:

Harry Styles – As It Was Kate Bush – Running Up That Hill (A Deal With God) Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito Bad Bunny – Tití Me Preguntó Joji – Glimpse of Us Bad Bunny, Bomba Estéreo – Ojitos Lindos Bizarrap, Quevedo – Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 Bad Bunny – Efecto Bad Bunny – Moscow Mule Glass Animals – Heat Waves

