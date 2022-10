Tananai: l’esperimento sociale che lo ha visto immobile per ora nel centro di Milano diventa il video di “Abissale”

Tananai Abissale video ufficiale.

Tananai a meno di una settimana di distanza dal lancio del nuovo singolo Abissale, lancia il videoclip ufficiale che altri non è che il frutto dell’esperimento sociale che lo ha visto stare per ore immobile nel centro di Milano.

Il nuovo brano, la prima ballad d’amore dell’artista, è già un successo di pubblico con quasi mezzo milione di ascolti su Spotify in meno di una settimana, e apprezzamenti da pubblico e critica. Anche Maria De Filippi, che ha ospitato Alberto (vero nome di Tananai) domenica scorsa ad Amici, gli ha confessato che trova la canzone bellissima.

Tananai tra l’altro tornerà a suonare live in un tour, prodotto da Friends and Partners, nel 2023. Queste le date:

Venerdì 5 maggio 2023 – Napoli @ Casa della Musica

Sabato 6 maggio 2023 – Roma @ Atlantico Live

Mercoledì 10 maggio 2023 – Firenze @ TuscanyHall

Sabato 13 maggio 2023 – Padova @ Gran Teatro Geox

Giovedì 18 maggio 2023 – Milano @ Fabrique

Tananai Abissale video

Da lunedì 17 ottobre 2022 è disponibile il videoclip ufficiale di Abissale con la regia di Olmo Parenti per Borotalco.tv.

Il video è il racconto dell’esperimento sociale avvenuto in centro a Milano con protagonista lo stesso Tananai, fermo immobile per ore in mezzo alla strada. Abbracci, biglietti lasciati nel taschino, foto, selfie e conversazioni a senso unico, i passanti hanno avuto le reazioni più disparate nei confronti dell’artista, statua vivente nella frenesia della città.

Cosa succede nel proprio mondo interiore mentre intorno la vita scorre? Tananai ne parla così…

“Abissale rappresenta il riflesso inverso del mio stato d’animo degli ultimi mesi: in un momento particolarmente felice e caotico della mia vita mi sono guardato dentro, ho scavato nel mio passato e ho tradotto le mie emozioni più nascoste e malinconiche in questo brano. È un pezzo nato in modo molto naturale, in un giorno e mezzo era già pronto“.

Ecco a seguire il videoclip.