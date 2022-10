Un abbraccio struggente come un addio in “Abissale”, il nuovo singolo di Tananai (TESTO E AUDIO)

Tananai Abissale testo, significato e audio del nuovo singolo fuori dal 12 ottobre.

Mentre sul web si rincorrono le voci che darebbero il cantautore di ritorno in gara al Festival di Sanremo dopo il grande successo dello scorso anno, Tananai stupisce tutti e, dopo aver sperimentato con il suono nel singolo Pasta e conquistato l’estate con Fedez e Mara Sattei con La dolce vita, decide di mostrare il lato più umano di sé con una canzone d’amore struggente… Abissale.

Per annunciarla l’artista ha usato una strategia molto particolare… è rimasto immobile per ore, paralizzato come una statua, per le vie del centro di Milano!

Tananai Abissale significato del brano

Abissale è scritto, composto e prodotto interamente da Tananai con Enrico Wolfgang Leonardo Cavion ed è prodotta dallo stesso Tananai.

Il pezzo ci avvicina alla pubblicazione del primo disco di Tananai prevista per il 2023 e si distingue perché, per la prima volta, l’artista si sveste della spensieratezza che ha sempre contraddistinto i suoi brani, per raccontarci il ricordo malinconico di una storia d’amore struggente. Una storia con più differenze e passioni in comune, un lento crescendo come un abbraccio che in realtà nasconde un addio.

Ecco a seguire il testo della canzone e l’audio.

TANANAI ABISSALE testo e audio

Parlerò di un uomo ucciso

non da una coltellata bensì da un sorriso

dovrebbero studiarlo bene nei licei

discuterne tra gli Scienzati

io che sono indeciso, lei che ammette

se non ha mai letto un libro

dovrebbero proteggerla come i musei

come si fa tra innamorati

Io ci ho provato amore ad essere speciale

almeno un po’ per te

ma non sono speciale

vorrei fossi speciale almeno tu per me

dimmi che

eh eh

Ricorderai, ricorderai

che eravamo proprio belli insieme

ricorderai, ricorderai

ricorda anche io ho sofferto come un cane

cosa ci fai, cosa fai, cosa ci fai?

Dimmi non vedevi che la differenza tra noi

è una differenza abissale

Parlerò di una ragazza che uccise un uomo

che stava guardando l’alba

gli disse: “l’alba non si guarda mai da soli

mi siederò con te

che sei un tipo strano come me

che guardo sola i tramonti

fammi vedere i tuoi mondi”

Ricorderai, ricorderai

che eravamo proprio belli insieme

ricorderai, ricorderai

ricorda anche io ho sofferto come un cane

cosa ci fai, cosa fai, cosa ci fai?

Dimmi non vedevi che la differenza tra noi

è una differenza

abissale

Ricorderai, ricorderai

che eravamo proprio belli insieme

ricorderai, ricorderai

ricorda anche io ho sofferto come un cane

cosa ci fai, cosa fai, cosa ci fai?

Dimmi non vedevi che la differenza tra noi

è una differenza

abissale

Foto di copertina di Mattia Guolo