I The Kolors pronti a portare “Italodisco” in Europa. Stash: “Mi avevano proposta la carriera solista ma…”

Nei giorni scorsi i The Kolors hanno parlato del incredibile, e inaspettato, successo di Italodisco in una lunga intervistate rilasciata da Stash & soci a Il Messaggero.

Nonostante le accoppiate inedite e non, i terzetti e persino i quartetti di artisti che si sono uniti per conquistare l’estate 2023 (vedi qui il nostro editoriale al riguardo), quest’anno le sorprese arrivano da due giovani solisti, Angelina Mango e Alfa, e da una band… Stash Fiordispino, Dario Iaculli e Alex Fiordispino, i The Kolors per l’appunto.

Il successo di Italodisco sta nell’impatto del sound della band, sempre ricercato come già nei singoli precedenti ma, questa volta, leggermente più “tamarro”. E poi in testo sapientemente condito da ganci tormentone scritto dall’hitmaker dell’estate 2023, Davide Petrella.

“Con Davide“, ha dichiarato Stash, “Siamo entrambi di Napoli, il testo è nato al bar in un quarto d’ora, davanti allo studio. Era ottobre 2022, ci siamo incontrati per una session spontanea, un flusso di coscienza in studio. Io con melodie, armonie e accordi. A un certo punto gli ho detto: ‘Questo tatuaggio non mi piace più’ e lui ha messo la frase nel pezzo”.

Nel corso degli anni, dalla vittoria ad Amici nel 2015, ad oggi i The Kolors hanno cambiato tre case discografiche: Baraonda, Universal Music Italy e ora Warner Music Italy con cui è stata lanciata Italodisco…

“Ringrazio i singoli andati male perché mi hanno fatto riflettere sui miei obiettivi […]. Oltre alla mia compagna mi ha aiutato a riflettere, è stato fondamentale essere parte di una vera band. Il confronto genuino non ha prezzo.

Infatti quando mi è stata proposta la carriera da solista ho continuato a credere nella nostra visione, non quella che altri avevano di noi. Saremo sempre i The Kolors.”

Dal 2017, anno di pubblicazione del secondo album dopo Amici, ad oggi i The Kolors hanno faticato a trovare il successo degli esordi. Il disco You e relativi singoli non ha raggiunto certificazioni portando la band a debuttare con un brano in italiano, Frida (mai mai mai) al Festival di Sanremo 2018.

Da quel momento i The Kolors hanno detto addio all’inglese pubblicando svariati singoli con Universal Music dal 2018 al 2022: Come le onde con J-Ax, Los Angeles con Gué, Non è Vero, Nella pancia della balena con Samuel Heron, Mal di gola, Solero con Lorenzo Fragola, Leoni al sole e Blackout.

In questi cinque anni certificazioni e successo radiofonico sono arrivati in sole due occasioni: nel 2019 con Pensare male feat. Elodie, brano certificato con il disco di platino e arrivato al primo posto della classifica EarOne, e nel 2021 con Cabriolet panorama, anch’essa certificata con il disco di platino.

In questi anni Stash, diventato nel frattempo due volte padre, ha potuto contare sull’appoggio di Maria De Filippi che lo ha voluto per due anni consecutivi nelle vesti di giudice ad Amici.

Poi una nuova svolta, inattesa, per la band. Nascono Italodisco e altre canzoni potenti. I The Kolors decidono di andare a farle sentire a Pico Cibelli, nuovo presidente di Warner Music Italy, e al suo team e nessuno di loro ha dei dubbi. Quei brani sono delle hit.

E così arriva il contratto e il lancio di Italodisco. Il brano è da sei settimane consecutive al primo posto della classifica singoli FIMI (non era successo nemmeno con la super hit Everytime) e da 12 settimane sul podio dei brani più trasmessi in radio (per 7 settimane non consecutive al primo posto).

Un successo premiato anche dai giovanissimi su tik tok e certificato con il disco di platino, e vicino al raddoppio, che sbarcherà presto anche in Spagna e nel resto d’Europa.