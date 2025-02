SPENDER tra ambizione e sacrificio: arriva il nuovo EP TOSSICO

Si intitola TOSSICO il nuovo album, un EP, di SPENDER, rapper romano emerso nel 2024 grazie alla partecipazione a Nuova Scena, il rap show di Netflix.

Il progetto sarà disponibile per Warner Music da venerdì 21 febbraio su tutte le piattaforme digitali TOSSICO affronta tematiche come ambizione e successo, ma anche il peso delle scelte personali. Tra beat incalzanti e atmosfere più intime, SPENDER racconta i sacrifici e le conquiste del suo percorso artistico, con testi diretti e senza compromessi. Il suo stile inconfondibile gli permette di trattare argomenti profondi con autenticità e immediatezza, senza perdere il contatto con il pubblico.

SPender il nuovo album

Il nuovo EP arriva dopo un anno di intensa attività, che ha visto l’artista pubblicare diversi singoli di successo, tra cui JOKER e Papà (il mostro), brano pubblicato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Dopo aver conquistato consensi con la sua partecipazione a Nuova Scena, dove è stato selezionato da Fabri Fibra e si è distinto fino alle fasi finali, SPENDER è pronto a una nuova fase del suo percorso musicale.

Per celebrare l’uscita di TOSSICO, il rapper terrà uno speciale release party giovedì 20 febbraio al Mirò di Roma. L’evento avrà ingresso a offerta libera e il ricavato sarà destinato al sostegno dei tossicodipendenti in riabilitazione.

Chi è SPENDER?

SPENDER nasce artisticamente nella vivace scena trap romana, distinguendosi per il suo linguaggio diretto e il forte legame con la sua fanbase. Dopo aver conquistato visibilità nel 2020 con i banger Bowling e Don’t Do That, nel 2021 pubblica gli EP Viral e Viral 2, che lo portano a un tour di successo con il collettivo 3020. Il 2022 segna il suo debutto con il primo album ufficiale, Tutta colpa di Spender, seguito dal singolo 2003, che diventa virale su TikTok.

Nel 2024 partecipa a Nuova Scena su Netflix, dove arriva alle fasi finali e presenta l’inedito Vetro, prodotto da Andry The Hitmaker. Conquista il pubblico con la sua autenticità, condividendo lati inediti della sua personalità e del suo passato.