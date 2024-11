Spender fuori con “Papà (il mostro)”: un brano che invita a riflettere sull’ossessione, il controllo e il patriarcato

Fuori ora su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Spender, “Papà (il mostro)“, pubblicato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il brano, pubblicato per Warner Music Italy, è un pezzo intenso e provocatorio, una storia tragica che invita a riflettere sulle relazioni tossiche e sulle culture che spesso le alimentano.

“Ho scritto questa canzone in un momento in cui l’Italia piangeva l’ennesima vittima di un sistema relazionale compromesso. Gelosia, controllo, possesso: tutto questo viene spesso scambiato per amore, ma non lo è. Invece di prendere le distanze dal ‘mostro’, ho provato a trovare i punti in comune tra lui e il resto di noi. Dobbiamo smettere di romanticizzare l’ossessione e iniziare a riconoscere e lavorare sulle nostre dinamiche tossiche”, racconta Spender.

L’artista riflette, attraverso un linguaggio diretto, sui temi dell’ossessione, del controllo e del patriarcato, raccontando la storia di una persona che si perde e finisce in un delirio violento.

Il rapper si è promesso di raggiungere la piena consapevolezza prima di esprimere un messaggio così importante, per questo il brano, scritto alla fine del 2023, è stato pubblicato solo ora, arrivando un mese esatto dopo l’uscita del suo ultimo singolo “Joker“.

TESTO

Ciao Baby come stai?

È papà… non quello quello vero

quello che hai scelto

scrivo perché ti penso…

dimmi un po’ che fai

ci vai ancora a cena con quel vecchio?

mi faccio trent’anni il giorno che lo prendo

Baby… ho fatto un sogno e tu c’eri,

come di giorni nei miei pensieri

ho visto tutti i tuoi TikTok oggi

tutte le tue storie ieri

sembra che ti diverti

lo sai sono contento, quando lo fai

se scopi fai attenzione

i maschi sono stron*i

sono delle bestie tranne papà

papà ci tiene

Io ci sarò per te

se ci sarai per me

andiamo via da qui

via dalla gente

quando ci sei non ho bisogno di niente

Io ci sarò per te

se ci sarai per me

andiamo via da qui

via dalla gente

nel nostro ultimo giorno

Quanto sei bella

ho un nodo in gola e mi parla

io sono fuoco, tu sei acqua

ho stampato le tue foto e me le sono appese in camera

così non mi sento solo quando sono a casa

sei una brava ragazza

non te l’hanno mai detto?

per questo hai pianto quando te l’ho detto?

me lo ricordo avevo una mano sul tuo collo

e l’altra sul tuo petto

è stato un attimo, è sembrato un secolo

ci penso adesso che sto sotto casa che ti aspetto

e lo so che stai studiando… e lo so che non hai tempo

e lo so che non ti ho detto che avrei preso un treno

però papà è un romantico, una sorpresa è meglio

ora serve che tu esca chissa se esci

se dormi o sei veglia

chissà se uscirai mai dalla mia testa

io sono qua ti aspetto già da un’ora

vabbè metterò sta lettere nella cassetta della posta

Io ti amo davvero, non volevo questo

e se l’ho fatto davvero

ancora non me lo spiego

sto curando parti del tuo cervello

è pieno di sangue sul pavimento

le mie impronte in tutto l’appartamento

non volevo arrivare a questo

Io ci sarò per te

se ci sarai per me

andiamo via da qui

via dalla gente

quando ci sei non ho bisogno di niente

Sai che io ci sarò per te

se ci sarai per me

andiamo via da qui

via dalla gente

nel nostro ultimo giorno