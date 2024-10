Nel nuovo singolo il rapper romano Spender assume le vesti del celebre villain “Joker”

Fuori da venerdì 25 ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Spender, “Joker“, per Warner Music Italy.

Il rapper romano inizia a farsi conoscere nel 2020 con i pezzi “Bowling” e “Don’t Do That“, in collaborazione con Zyrtck e Friman, per poi uscire l’anno successivo con la duologia di EP “Viral” e “Viral 2“, consolidando il suo pubblico.

Nel 2023 esce il suo primo disco “TUTTA COLPA DI SPENDER“, in cui mostra una nuova immagine di sé, e ottiene anche una notorietà sociale con il singolo “2003” che lo vede collaborare con Il Testosterone e Maria Sofia Pia Federico.

Il nuovo brano arriva dopo la partecipazione del rapper al programma “Nuova Scena” su Netflix, nel quale è arrivato alla fase finale presentando l’inedito “Vetro” e classificandosi al quarto posto, dopo aver cantato “ATTICA” con Noyz Narcos.

Grazie a questa esperienza l’artista riesce a mostrare le sue insicurezze e a condividere una parte difficile del suo passato e della sua psicologia, mostrando il lato di Gianluca “a cui non frega niente a nessuno”.

“Joker” è un banger in cui Spender assume le vesti del famoso cattivo dei fumetti DC, diventando il “Padrone del circo” e re dei Freak, ossia il pubblico a cui si rivolge costantemente l’antieroe.

Questo brano segna l’inizio del percorso che porterà all’uscita del suo primo album con una major, previsto per il 2025.