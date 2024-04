Salmo e Noyz Narcos ripubblicano il loro joint album… arriva “CVLT – HELLRAISERS”

Il joint album certificato con il disco di platino di Salmo e Noyz Narcos, CVLT, torna con un repack disponibile dal 17 maggio prossimo intitolato CVLT – HELLRAISERS.

L’album è già disponibile in preorder nelle versioni vinile 2LP autografato in tre diverse colorazioni, e in CD digisleeve, standard e autografato.

Tra l’altro acquistando in esclusiva sullo store Sony Music e associando il codice del preorder del cd autografato e LP gold autografato di CVLT – HELLRAISERS al codice biglietto per le tappe del tour di Milano e Roma, si avrà diritto ad un’esperienza esclusiva del live, con un Vip Pack comprensivo di ingresso dedicato allo show, pass laminato da collezione e poster esclusivo numerato.

Dopo l’acquisto, l’acquirente riceverà un QR code con cui si potrà ritirare il Vip Pack per le date di Roma e Milano direttamente il giorno del concerto.

Nel Vip Pack non è incluso il ticket di ingresso all’evento. Se non si è ancora in possesso del biglietto per le due date. L’iniziativa valida fino ad esaurimento scorte.

Le due speciali date-evento, previste per sabato 15 giugno a Fiera Milano Live – Rho e venerdì 21 giugno al Rock in Roma, faranno da apripista al tour di HELLRAISERS, che vedrà SALMO & NOYZ protagonisti dei principali festival estivi italiani.

SALMO NOYZ NAROS HELLRAISERS | CALENDARIO DATE