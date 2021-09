Sottotono: l’amore per i figli al centro del nuovo singolo “Ti bacio ancora mentre dormi”

I Sottotono sono tornati insieme dopo 20 anni e il ritorno è stato sancito dall’album Originali. Mastroianni è stato il primo brano estratto dal disco. Adesso, i Sottotono lanciano un nuovo singolo, Ti bacio ancora mentre dormi.

Il brano, in rotazione radiofonica dal 10 settembre 2021, è una canzone d’amore nei confronti dei propri figli. Il tema della relazione tra genitori e figli è affrontato con lo stile dei Sottotono.

A proposito di Ti bacio ancora mentre dormi, Tormento dice: “Vogliamo sempre il meglio per i nostri figli, li vediamo piccoli anche quando crescono “farò finta di non preoccuparmi, Ti bacio ancora mentre dormi”. Le relazioni tra genitori e figli. Quelle tra generazioni che scorrono. Quelle dove i ruoli si rovesciano, si evolvono“.

Il cantante sottolinea poi come la relazione con i figli abbia una natura ambivalente: “il sentimento è anche paura e responsabilità“; e cita alcuni versi del brano: “Tu mi imiti in tutto e io non sono da esempio / Ma ci provo lo stesso“.

Infine, Tormento parla dell’aspetto musicale di Ti bacio ancora mentre dormi. “Il suono attinge dal soul più elegante così come dal synth-pop più sofisticato, in un equilibrio calibrato in ogni singola sfumatura“.

Con il nuovo singolo, i Sottotono tornano in radio a breve distanza dal successo di Mastroianni. Questo brano ha raggiunto la prima posizione tra i singoli italiani e la terza nella classifica generale.

Sottotono, il testo di Ti bacio ancora mentre dormi

Spero che basti crescere insieme

Anche cadere ma come la neve

Vorrei proteggerti da tutto e tutti

Quando fuori è buio e ci sono i lupi

Spero che basti volersi bene

Tu non dimenticarlo io ti voglio bene

Vorrei insegnarti a non avere dubbi

A non tremare per i sogni brutti

Tanto l’alba se li porta via

Tipo giornali di ieri, basta un soffio di vento

Amore fuori stai attento

I chicchi di mare, la mia fantasia

Tu mi imiti in tutto e io non sono d’esempio

Ma ci provo lo stesso

E sarà bello trovarsi da grandi

Ciao, come stai? Cosa mi racconti?

E farò finta di non preoccuparmi

Ti bacio ancora mentre dormi

Io non ho mai accettato compromessi

I tuoi errori, i miei difetti

Fingo di dormire quando arrivi tardi

Ti bacio ancora mentre dormi Ti bacio ancora mentre dormi

Ti bacio ancora mentre dormi

Spero che basti essere sincero

Il cuore scoppia, artificiere

Mare in burrasca, ma tutto passa

Conosci già la strada per tornare a casa

Se ti perdi amore, accenderò una luce

O griderò il tuo nome, finché avrò forze e voce

Perché per te non lascio nulla al caso

Ma è nulla al caso, né è cambiato

È il sorriso di mare, quella sua poesia

Che se parli del mondo a me sembra più bello

Con te meno freddo, l’inverno

E sarà bello trovarsi da grandi

Ciao, come stai? Cosa mi racconti?

E farò finta di non preoccuparmi

Ti bacio ancora mentre dormi

Io non ho mai accettato compromessi

I tuoi errori, i miei difetti

Fingo di dormire quando arrivi tardi

Ti bacio ancora mentre dormi Ti bacio ancora mentre dormi

Ti bacio ancora mentre dormi

È bello vederti affrontare la vita

Imparare cos’è la vita

I tuoi traguardi, sono fiero di come sai rialzarti

Se ti senti solo, anche con tanti amici intorno

Lo sai che io e la mamma ci saremo sempre quando avrai bisogno

E sarà bello trovarsi da grandi

Ciao, come stai? Cosa mi racconti?

E farò finta di non preoccuparmi

Ti bacio ancora mentre dormi

Io non ho mai accettato compromessi

I tuoi errori, i miei difetti

Fingo di dormire quando arrivi tardi

Ti bacio ancora mentre dormi Ti bacio ancora mentre dormi

Ti bacio ancora mentre dormi