Sondaggio Tormentone Estate 2022: tutti i vincitori delle sfide. Inizia la fase finale, vota ora!

Tormentone estate 2022.

Si sono chiuse il 25 agosto le votazioni per le sfide del tormentone estivo. In questo modo il tabellone della finale per eleggere il vincitore di ogni generazione è pronto.

Siete curiosi di sapere chi avete scelto?

Vi ricordiamo che i vincitori delle sfide si uniranno ai vincitori della prima fase (già decretati qui) e, tra di loro, verrà scelto il vincitore. In questa fase avete tempo fino al 31 agosto alle 23:59 per votare. Il 2 settembre partirà la finalissima.

Prima di proseguire, facciamo un breve riassunto.

Abbiamo suddiviso i cantanti in 5 + 1 generazioni e, nella prima fase, vi abbiamo chiesto di scegliere i vostri preferiti. Al termine della votazione abbiamo mandato in sfida il primo degli eliminati con uno (degli altri eliminati) scelti dalla redazione di All Music Italia.

LE GENERAZIONI

Ecco a seguire uno schema riassuntivo degli artisti di ogni generazione che hanno già conquistato l’accesso alla finale e dei due finiti in sfida per il ripescaggio. Partiamo:

Boomers:

Rettore con Tancredi – Faccio Da Me

Sfida: Gianni Morandi – La Ola vs Raf – Cherie

Generazione X:

Shade, J-Ax – Tori Seduti

Takagi E Ketra – Bubble Feat. Tha Supreme E Salmo

Sfida: Dargen D’Amico – Ubriaco Di Te vs Giusy Ferreri – Causa Effetto

Vecchi Millennials:

Arisa – Tu Mi Perdición

Boomdabash, Annalisa – Tropicana

Malika Ayane – Una Ragazza

Marco Carta – Sesso Romantico

Sfida: La Rappresentante di Lista – Diva vs Marco Mengoni – No Stress

Giovani Millennials:

Elodie – Tribale

Fedez, Tananai, Mara Sattei – La Dolce Vita

Irama – Pampampampampampampampam

Pinguini Tattici Nucleari – Giovani Wannabe

Sfida: Emis Killa – Lucifero vs Ghali – Pare Feat. Madame

Gen Z:

Aka 7Even – Toca Feat. Guè

Alex – Non Siamo Soli

Deddy – Luci Addosso

LDA – Bandana

Luigi Strangis – Tienimi Stanotte

Sfida: Rhove – Shakerando vs Sissi – Scendi

Generazione Boh:

Cmqmartina – Ambigua

Maninni – Caffè

Marco Sentieri – Sto Perdendo Il Sonno

Sfida: Alex Polidori – Batistuta vs Mille – Si si Signorina

Nella prossima pagina troverai i risultati delle sfide e il link per la nuova votazione.