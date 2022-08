Sondaggio tormentone estate 2022: ecco chi passa alla seconda fase. Vota le sfide per il ripescaggio

Sondaggio tormentone estate 2022.

Nelle scorse settimane vi abbiamo chiesto di scegliere le vostre canzoni preferite di ogni generazione. Per ogni generazione, i tormentoni più votati sarebbero passati alla fase successiva. I meno votati eliminati.

Ogni categoria ha avuto, in maniera simbolica, un capitano scelto tra alcuni dei membri della redazione di All Music Italia. Abbiamo pertanto deciso di metterli in gioco, a votazione della prima fase conclusa, chiedendo loro di scegliere, tra i brani che non hanno passato il turno nella loro categoria, una canzone da mandare in sfida, e perché. Questa canzone si sfiderà con quella del primo artista che non ha passato il turno in ordine di classifica.

I nostri capitani sono all’oscuro della classifica, non sanno quindi né chi ha passato il turno né chi il loro prescelto dovrà sfidare.

Nelle prossime pagine vi sveliamo quali brani di ogni categoria sono passati al turno successivo e quali si sfideranno per conquistare l’ultimo posto disponibile.