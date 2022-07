Sondaggio tormentone estivo 2022: dai Boomer alla Z Gen, un tormentone per ogni generazione

Vota il Tormentone estivo 2022.

Mai come quest’anno i cantanti italiani (o aspiranti tali) hanno pubblicato una quantità di singoli per tentare la scalata all’ambito titolo di tormentone estivo.

Proposte decisamente diversificate, per genere ed età, spesso talmente differenti le une dalle altre che è quasi impossibile dire quale sia il proprio brano dell’estate preferito.

Da qui l’idea: perché non eleggiamo un tormentone per ogni generazione? Certo alla fine la canzone vincitrice sarà solo una ma per arrivarci ci sarà una lotta generazionale.

LE GENERAZIONI

Dal 1944 (generazione silenziosa) al 2003 (la generazione Z), passando dai baby boomer, la generazione X e i millennials: qual è, per ognuna di queste categorie, la tua canzone dell’estate 2022 preferita?

Una precisazione: i Millennials sono quelli più numerosi, per questo abbiamo suddiviso la generazione in Giovani Millennials (1989-1996) e Vecchi Millennials (1981-1988).

Abbiamo poi unito la Silent Generation (avevamo solo due cantanti, Gianni Morandi e Cristiano Malgioglio) con i Baby Boomers che andranno a formare un’unica categoria: i Boomers!

Per le altre classi, ci siamo attenuti a quanto riportato da Wikipedia e riassunto in questo schema.

Le band avranno l’età media dei componenti (se noti) oppure l’anno di nascita del frontman. Per i duetti abbiamo fatto la media degli anni di nascita dei singoli. Se un cantante è un feat. non conta.

Ogni categoria avrà un suo capitano onorario, uno dei redattori di AMI. Il nostro Direttore, invece, sarà il capitano di una generazione trasversale, la Generazione Boh… ma questa è un’altra storia, un altro sondaggio e con un altro vincitore.

Le regole per votare sono semplici, ma diverse per ogni categoria e ve le spieghiamo man mano perché, oltre ad eleggere i vincitore di ogni categoria, andremo a selezionare almeno 16 brani per arrivare al sondaggione finale nella quale i lettori di All Music Italia e i loro capitani saranno protagonisti.

Siete pronti a votare?

ATTENZIONE: Se voterete un numero maggiore delle canzoni richieste, saranno considerati validi solamente i primi voti che ci proporrà il sistema.

LE VOTAZIONI DI QUESTA PRIMA MANCHE RIMARRANNO APERTE FINO AL 20 AGOSTO.