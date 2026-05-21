Testo e significato di Rum e cioccolata, il nuovo singolo di DELIA feat. FIAT131, disponibile in digitale e in radio da venerdì 22 maggio per Isola degli Artisti / Warner Records / Warner Music Italy.

La cantautrice e pianista classica torna con un brano che arriva dopo i risultati di Al mio paese, con cui ha raggiunto per la prima volta la prima posizione nella classifica radio EarOne, e durante la scrittura del suo primo album.

Il singolo si inserisce anche nel percorso del Sicilia Bedda Tour, tournée teatrale che ha superato i 25.000 biglietti venduti in meno di 30 giorni e che ha portato DELIA anche fuori dall’Italia, con date a Madrid e Barcellona.

DELIA feat. FIAT131 – Rum e cioccolata : il significato del brano

In Rum e cioccolata, DELIA e FIAT131 partono da un tema molto riconoscibile nelle relazioni: la gelosia. Il brano non la tratta come un dramma assoluto, ma come una dinamica quotidiana fatta di piccole ripicche, discussioni, scene e riavvicinamenti. È una forma di conflitto che resta dentro la coppia e che, nel racconto del pezzo, non cancella il sentimento.

L’immagine centrale è già nel titolo. Il rum e la cioccolata sono due elementi intensi, diversi e contrastanti, ma proprio per questo capaci di stare insieme. La metafora serve a descrivere un rapporto che sembra continuamente sul punto di complicarsi e che invece trova nella stessa tensione una parte della propria forza. Non c’è quindi una lettura pacificata dell’amore, ma un equilibrio più instabile, costruito su attrazione, gelosia e complicità.

La presenza di FIAT131, nome d’arte di Alfredo Bruno, rafforza l’idea del dialogo. Il featuring non viene presentato come semplice aggiunta vocale, ma come un confronto tra due prospettive. Anche la scelta linguistica va in questa direzione: il brano intreccia italiano, spagnolo e incursioni in siciliano, usando il dialetto come elemento identitario e non come semplice colore.

Il collegamento con il Sicilia Bedda Tour è parte del contesto del singolo. Rum e cioccolata è stato infatti eseguito in anteprima nelle date spagnole della tournée, dentro un progetto che per DELIA tiene insieme radici siciliane, scrittura pop e dimensione teatrale.

Il testo di Rum e cioccolata

Il testo di “Rum e cioccolata” sarà disponibile in questa pagina a partire da venerdì 22 maggio, giorno di uscita del singolo.

Crediti del brano

Titolo: Rum e cioccolata

Artista: DELIA

Autori: Delia Buglisi, Alfredo Bruno

Featuring: FIAT131

Etichetta / distribuzione: Isola degli Artisti / Warner Records / Warner Music Italy

Foto di copertina di Chiara Marchese