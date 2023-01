Il 2022 di Skioffi si chiude con nuova musica al ritmo di “Solo” campionando i Måneskin

Skioffi Solo testo del nuovo singolo lanciato il 30 dicembre 2022 per Red Label Entertainment.

Nel 2021 il rapper ha lanciato due album, Alice ad aprile del 2021 e Allindennoman a novembre.

Il 2022 invece ha rappresentato per Skioffi l’anno della vera ripartenza dopo la, brutta, esperienza ad Amici di Maria De Filippi. E per ripartire l’artista ha scelto di ripubblicare il brano che fece scalpore ai tempi della sua partecipazione nel talent show nel 2020, brano che era stato costretto a togliere da tutte le piattaforme, Yolandi (ne parlammo approfonditamente qui).

Nel corso dell’anno sono poi usciti altre due singoli, Simona e Miele. E il 2022 si chiude per Skioffi con questo nuovo brano, Solo e con un numero di ascoltatori mensili su Spotify sempre alto, quasi 140.000.

Lei giorni scorsi l’artista lo presentò così sui social:

“La melodia del ritornello la conoscete già, ma io stravolgo, mi piace cambiare le carte in tavola. Dicono che la musica sia libertà… e che libertà sia.“

La melodia è nota in quanto si tratta dell’ultimo singolo dei Måneskin, The Loneliest, che viene citato anche nel testo alla fine del brano.

Skioffi Solo testo e audio

Mi rimangono gli alti e bassi

Una vita con te non la passerei mai

però baby sti cazzi manchi

Ho bisogno di aria

sentire il vuoto la mia vita bungee jumping

Una vita ad arrampicarsi

Sulle rocce sbagliando i passi

E più corri più inciampi e caschi

Vorrei portarti lontano da qui

Magari cambia l’umore ad entrambi

Sono questi altri a dire colpisci

Che non sono mica diverso dagli altri

Non c’è rumore come una libellula che prende il volo

Mi strappi il cuore e dopo le ali

finché non mi schianto al suolo

Dov’è che vai? Dov’è che vai? Dov’è che vai vai vai

Mi devi stringere le mani

guido la notte senza fari

Lungo la strada buia che mi porterà da te

Sei qui che fai dai sparami

Dov’è che vai? Se vuoi baciami, ma

È logico, un bacio è un pugno nello stomaco

Sei qui che fai dai sparami

Dov’è che vai? Se vuoi baciami, ma

Mi da il vomito, un bacio è pugno nello stomaco

Cosa posso farci adesso?

Che ora sopra questo letto

Ho le briciole del tuo cornetto

Ed ho notato anche una macchia di caffè

ma tu guarda che stronza

Ed io dovrò pulire tutto quanto grazie a te, grazie

Sono solo uno stupido

Ma tu guarda che stupido stupido stupido

Togliti subito

Qui sopra di me che non voglio scoparti

ora che sono lucido lucido

Voglio essere l’ultimo l’ultimo

Dei tuoi desideri

Cerchi ancora i rimedi con me

Meglio che vai meglio che vai

Meglio che vai vai vai

Non mi devi stringere le mani

Guido la notte senza fari

Lungo la strada buia che mi riporta da me

Sei qui che fai dai sparami

Dov’è che vai? Se vuoi baciami, ma

È logico, un bacio è un pugno nello stomaco

Sei qui che fai dai sparami

Dov’è che vai? Se vuoi baciami, ma

Mi da il vomito

un bacio è un pugno nello stomaco

You’ll be the saddest part of me

A part of me that will never be mine

It’s obvious

Tonight is gonna be the loneliest

You’re still the oxygen I breathe

I see your face when I close my eyes

It’s torturous

Tonight is gonna be the loneliest