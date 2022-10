Sick Luke, Mara Sattei e Bresh: “Vuoto dentro ha una dimensione magica”

Uscirà il prossimo 21 ottobre su tutte le piattaforme di streaming e negli online store (su etichetta Carosello Records; distribuzione Virgin/Universal)) la prima collaborazione a tre di Sick Luke, Bresh e Mara Sattei: Vuoto Dentro, questo il titolo del pezzo, è il primo inedito pubblicato dal producer dopo il successo del suo primo disco X2.

Vuoto Dentro è un singolo stand alone (ovvero pubblicato al di fuori di qualunque altro progetto discografico come Ep e album) dalle sonorità pop in cui emerge la personalità artistica di ognuno dei tre artisti, in un connubio di luci ed ombre perfettamente calibrato dalla produzione di Sick Luke, che ancora una volta conferma la sua versatilità e il suo gusto musicali.

La canzone, in base a quanto dichiarato da Sick Luke, sarà un pezzo in cui ascolteremo una produzione fatta soprattutto di chitarre, sintetizzatori e batterie semi-trap e che proseguirà, dunque, il percorso già intrapreso con X2 (già proclamato 5° album più venduto del primo semestre di quest’anno). In attesa di poter ascoltare il nuovo singolo, con il suo disco di debutto Sick Luke ha collezionato svariate certificazioni e riconoscimenti: l’album è disco di platino, il brano Solite pare è certificato disco di platino e i pezzi Dream team, Falena e La Strega del frutteto sono certificati dischi d’oro.

Qui sotto trovate la copertina del singolo.

Parlando del pezzo, Sick Luke ha rivelato:

Abbiamo iniziato a lavorare a Vuoto dentro durante una session con Mara, a Milano. Non appena ho sentito il ritornello che aveva scritto, abbiamo capito che Bresh sarebbe stato perfetto per il pezzo e l’intuizione è stata giusta. Mara e Bresh suonano alla grande insieme!.

Presto su All Music Italia potrete recuperare audio e testo di Vuoto dentro di Sick Luke, Mara Sattei e Bresh: l’articolo è in aggiornamento.

In attesa di poter ascoltare la canzone, i tre artisti che hanno firmato il pezzo hanno raccontato a proposito qualche curiosità in più. Mara Sattei, per esempio, ha dichiarato:

Vuoto Dentro è un brano a cui tengo moltissimo, che racconta un periodo molto particolare della mia vita. La sua parte malinconica e a tratti introspettiva ti trascina in una dimensione magica che sa realmente farti entrare in un viaggio.

Bresh ha aggiunto: