Sick Luke svela la data d’uscita del suo nuovo e attesissimo album “Dopamina”

A tre anni di distanza dall’uscita di X2, con un tenero scatto che lo ritrae insieme al figlio Teseo, Sick Luke ha annunciato il suo ritorno sulla scena e ha svelato la data d’uscita del suo nuovo e attesissimo album Dopamina, che vedrà la luce venerdì 5 settembre per Carosello Records.

“A 3 anni da X2 ho deciso di tornare con un nuovo album“, ha esordito il producer multiplatino nel post di annuncio, in cui ha svelato anche la cover grafica del disco.

“Sono cambiate tante cose in questi anni: sono cresciuto, sono diventato padre e ho capito in che direzione far evolvere il mio sound. Ho sempre voluto sperimentare e provare a fare qualcosa di innovativo e diverso, senza ripetermi. Così ho passato gli ultimi tre anni a lavorare sulla ricerca di nuove idee e di suoni che rielaborassero il mio background per proiettarci verso il futuro.

Ho scavato, smontato e ricostruito tutto: i colori, le armonie, i contrasti. Ogni dettaglio, ogni scelta, è parte di una visione precisa. Non volevo inseguire un trend, volevo generare una sensazione, quella che ti crea la DOPAMINA.

Non avete idea di quanto sia stato difficile leggere ogni giorno i vostri messaggi sull’album e non poter dire nulla. Ma aspettavo il momento giusto, quello in cui tutto fosse pronto. Ora lo è”.

Già disponibile in pre-order, il disco uscirà in sei imperdibili formati fisici:

Vinile nero standard

Vinile nero autografato (in esclusiva su Amazon)

Vinile speciale space splatter

Vinile speciale space splatter autografato (in esclusiva su Amazon)

CD standard

CD autografato (in esclusiva su Amazon)

Foto di copertina a cura di Giacomo Gianfelici