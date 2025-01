Sick Luke torna a collaborare con il collega e amico Izi nel nuovo singolo “Senza Tempo”

Venerdì 3 gennaio è uscito Senza Tempo (Carosello Records), il nuovo singolo del producer Sick Luke in collaborazione con il collega e amico di lunga data Izi, con il quale ha già collaborato diverse volte.

Infatti, i due artisti hanno già collaborato in alcuni brani dell’ultimo album di Sick Luke che lo ha consacrato, X2 – doppio disco di platino e il settimo disco più ascoltato nel 2022 in Italia su Spotify -, in Temporale, Faccio Cose, Swisher e Pusher. Con questa nuova collaborazione, Sick Luke e Izi aprono il 2025 con una canzone potente che raccoglie al suo interno il proposito di un grande ritorno sulle scene.

SICK LUKE FEAT IZI, “SENZA TEMPO”

Sick Luke racconta: «Senza Tempo rappresenta un’evoluzione per la mia musica, ma vuole essere anche la miccia per un rinnovamento della musica italiana in senso ampio. Vuole dare prova che in Italia siamo al passo con il resto del mondo».

E sottolinea: «Negli ultimi tempi trovo sia venuta un po’ meno la creatività nella proposta musicale del nostro Paese. Non è che non mi piace la musica italiana, ma penso che ci sia bisogno di maggiore ricerca e nuovi stimoli».

«Questo brano non è per nulla scontato, non mi sono limitato a mettere assieme un paio di drums e loops. C’è stato tanto lavoro e non potevo scegliere che Izi per completarlo, lui è uno dei personaggi più all’avanguardia e talentuosi della scena. Ci conosciamo da anni, è un fratello per me e sono davvero contento di avere fatto questo pezzo con lui. Senza Tempo per noi è una rinascita, un nuovo inizio».

Il prossimo martedì 7 gennaio alle ore 14:00 uscirà anche il videoclip di Senza Tempo su YouTube con la possibilità di commentare in tempo reale insieme a Sick Luke.

Di recente, invece, il producer ha collaborato con Lazza e la star della scena trap argentina Duki nel singolo EXIT, oltre alle produzioni destinate a Tony Effe in PEZZI DA 100, Simba La Rue in Mi piacciono le armi e Capo Plaza in Nati bastardi.