SICK LUKE racconta X2: “La trap e l’indie hanno avuto un grande ruolo in questi anni. Adesso, pian piano stiamo unendo questi due generi”

Sick Luke ha pubblicato lo scorso 7 gennaio il suo primo attesissimo album X2 con l’etichetta Carosello Records e distribuito da Virgin/Universal.

Il disco è fuori in versione CD, vinile e su tutte le piattaforme digitali.

X2 è stato anticipato dal singolo La strega del frutteto, featuring chiello e Madame. Ora in rotazione radiofonica c’è il singolo Solite pare in featuring con tha Supreme & Sfera Ebbasta. I due artisti danno il meglio di loro sulla base di un ispiratissimo Sick Luke, per un connubio di tre tra i più grandi talenti della nuova generazione pronti insieme a lanciare la “nuova wave” della musica italiana.

L’enfant prodige Sick Luke, classe ’94, ha riunito nel suo X2 i migliori nomi della scena indie, urban e rap italiana.

Tutti le collaborazioni sono state studiate ad hoc dal producer, in questo caso “direttore d’orchestra” per la prima volta.

Le accoppiate sono inedite e sorprendenti: si passa da Cosmo e l’ironico Pop X a Ghali e Tony Effe. Immancabili poi le leggende, come Jake la Furia e Fabri Fibra nel pezzo Faccio cose insieme a Izi.

Sick Luke ha ereditato dal padre Duke Montana, uno dei pionieri del rap in Italia, la passione per il fare musica, esibendo sin dalla prima adolescenza un innato talento nella produzione musicale.

“Fare questo disco mi ha aperto un mondo che prima non conoscevo, cioè quello di non usare solamente il computer per fare musica. Iniziare a sfruttare le chitarre, i bassi e i sintetizzatori hanno arricchito tanto il disco. Gli strumenti veri hanno cambiato anche il mio sound, che era un classico sound trap scuro.

Adesso così, in questo disco, ci sono tante sfumature diverse, tante versioni di Sick Luke“, racconta il producer.

In X2 si sente l’influenza di tutti i suoni che Luca ha prodotto in questi anni.

“Cambierò sempre. Già le nuove cose che sto facendo sono diverse da quelle che sono nel disco. Tendo sempre a fare le cose che ho già fatto, ma in una chiave sempre più moderna. Sempre in evoluzione“, continua.

Un disco che è il manifesto dello stato attuale della musica italiana: contemporanea e che rompe i confini dei generi musicali.

“La trap e l’indie hanno avuto un grande ruolo in questi anni. Adesso, pian piano stiamo unendo questi due generi e sta nascendo qualcosa di nuovo.

Secondo me serve questo per andare avanti ed è quello che permetterà all’Italia di diventare sempre più mainstream. Per me, mainstream non è una cosa brutta, anzi. È solo un modo per fare arrivare la musica a più persone. Va fatto così, l’arte deve essere apprezzata da tutti. Non deve rimanere in cameretta“, afferma Sick Luke.

Sick Luke si esprime in varie sfaccettature musicali, la sua “doppia personalità” – come la chiama lui – da un lato dark e dall’altro più melodica. Per questo motivo, ritroviamo in X2 questa doppia direzione. Per i testi, invece, si affida completamente alla capacità degli artisti con cui sceglie di collaborare.

Le 17 tracce di x2 sono tutte in classifica

Sick Luke è onestamente lusingato per il successo di questo album tutto italiano. Per quanto credere in se stessi sia una componente che reputa fondamentale nel suo mestiere, rimane umile e con i piedi per terra.

X2 ha però creato tanto hype sulla scena. In moltissimi, tra fan e colleghi (anche internazionali), hanno fatto i complimenti a Sick Luke, che ha sicuramente contribuito ad alzare l’asticella per quanto riguarda il concetto di producer-album.

SICK LUKE, X2 – Qui la tracklist:

1 – NOTTE SCURA (feat. Gazzelle & Tedua)

2 – CREATUR (feat. Geolier & Ernia)

3 – IL GIORNO PIÙ TRISTE DEL MONDO (feat. ARIETE & Mecna)

4 – SOLITE PARE (feat. tha Supreme & Sfera Ebbasta)

5 – FALENA (feat. Franco126, Coez & Ketama126)

6 – DREAM TEAM (feat. Pyrex, Capo Plaza, Tedua & Shiva)

7 – HENTAI (feat. Ghali & Tony Effe)

8 – LA STREGA DEL FRUTTETO (feat. chiello & Madame)

9 – CLOCHARD (feat. Taxi B & Pyrex)

10 – SOGNI MATTI (feat. Drast & Leon Faun)

11 – FACCIO COSE (feat. Jake La Furia, Fabri Fibra & Izi)

12 – MOSAICI (feat. Gaia & Carl Brave)

13 – TEMPORALE (feat. Ketama126, Izi & Luche)

14 – FUNERAL PARTY (feat. Cosmo & Pop X)

15 – PEZZI DA 20 (feat. Emis Killa & Side Baby)

16 – CAMEL E MALINCONIA (feat. PSICOLOGI & CoCo)

17 – LIBERTÀ (feat. Duke Montana)