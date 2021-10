Shari torna con Follia, un singolo oscuro prodotto da Salmo

Bentornata Shari. Da poche ore è disponibile su tutte le piattaforme digitali Follia, il primo singolo di Shari per Lebonski 360°, etichetta discografica di Salmo distribuita da Sony Music. Una canzone con un testo particolarmente intenso e soprattutto oscuro.

Shari torna così con un nuovo singolo a poche settimane di distanza dalla fortunata L’angelo caduto, una delle canzoni più belle di Flop di Salmo.

Shari spiega il significato del testo di Follia

Follia è un viaggio nei lati più oscuri di una relazione, dove gli atteggiamenti e le parole diventano fucili e proiettili. Un viaggio accompagnato dai contrasti musicali creati tra la magistrale produzione di Salmo, difficile da inquadrare nelle classiche caselle di genere, e la talentuosa Shari, sempre più consapevole delle molteplici sfaccettature della sua voce.

Testo

siamo schegge di follia

caduti a terra come cenere sulle piastrelle

qualcuno che non va mai via

anche con tutte le ferite sulla pelle

e mi piaci perché ti piaccio così

e piangi perché mi piaci così

che se ti fanno male non senti niente

e balli perché ti senti in un film

e ti sballi perché ti piace così

vivi la vita come fosse niente

Ritornello

e siamo la follia

non dirmi che sei mia

e siamo la follia

non dirmi che sei mia

non dirmi che sei mia sei mia sei mia

e siamo fatti di follia

ci sale in testa e dopo non capiamo più niente

io non volevo andare via

non mi sentivo più a casa da nessuna parte

e vai fuori di te se bevi così

vai fuori di testa proprio così

mi urli in faccia “tu non sei niente”

e ti amo però uccidi

mi amavi però impazzivi

volevo urlare e non dicevo niente

Ritornello

e siamo la follia

non dirmi che sei mia

e siamo la follia

non dirmi che sei mia

non dirmi che sei mia sei mia sei mia

mi sto togliendo i tuoi proiettili dal corpo

piano piano che fa male anche sta volta

con i respiri che ricoprono il silenzio

col fucile puntato pronto a sparare

occhi come fulmini nel temporale

Ritornello

e siamo la follia

non dirmi che sei mia

non dirmi che sei mia sei mia

non dirmi che sei mia

non dirmi che sei mia