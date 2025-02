Sfioriamoci una serata nel ricordo di Paolo Benvegnù

Sabato 22 marzo Paolo Benvegnù avrebbe dovuto suonare al Glue di Firenze per una nuova data del suo Piccoli Fragilissimi Film Reloaded– Tour.

Il Glue ospiterà un evento particolare Sfioriamoci, una serata dedicata al ricordo di Paolo Benvegnù in cui sarà possibile suonare con chi ha condiviso il palco e lo studio con lui.

Si potranno portare ricordi scritti, aneddoti in cui Paolo ha sfiorato le vite di chi l’ha conosciuto, amato o anche ascoltato per anni e potrà ESSERE UNO DEI PAOLO BENVEGNÙ.

Paolo Benvegnù tra le tante eredità e ricordi che sta lasciando, è riuscito a creare una comunità di persone che ruotano intorno alla sua persona e alla sua musica che, indirettamente e virtualmente, è come se si conoscessero e si volessero bene, senza magari essersi mai visti.

Sfioriamoci serata dedicata al ricordo di Paolo Benvegnù

La serata sarà per Paolo ma anche per coloro che vorranno omaggiarlo suonando, cantando, leggendo un ricordo.

Per partecipare alla serata e diventare uno dei Paolo Benvegnù occorrerà mandare, entro il 2 di marzo, una mail all’indirizzo segreteria@officinedellacultura.org inviando: nome, cognome, un video in cui viene suonata e/o cantata una canzone di Paolo o, per chi volesse ricordarlo non in musica, allegare il testo che si vorrà leggere.

La serata è aperta a chiunque voglia partecipare, anche solo come spettatore ma, è d’obbligo precisare che chi salirà sul palco sarà selezionato tra le varie candidature pervenute.

Si terrà conto del tempo a disposizione, non essendo fisicamente e logisticamente possibile rendere l’evento una vera e propria jam session.

Tutto il resto del materiale che sarà inviato e che non si riuscirà a portare sul palco verrà conservato in un archivio che resterà sempre a disposizione della famiglia di Paolo.

Musicisti che hanno collaborato con lui

Sul palco saranno presenti tutti i musicisti che hanno collaborato con Paolo durante la sua carriera e, in formazione fissa, la band degli ultimi due tour per i dischi È inutile parlare d’amore e Piccoli Fragilissimi Film – Reloaded: Luca Roccia Baldini, Gabriele Berioli, Daniele Berioli, Tazio Aprile, Guglielmo Ridolfo Gagliano, Saverio Zacchei, Andrea Franchi, Gionni Dall’Orto, Fabrizio Orrigo, Massimo Fantoni, Marco Lazzeri, Ciro Fiorucci, Filippo Brilli, Igor Cardeti, Stefano Ferri, Vanni Bartolini, Lucia Baricci, Luca Ronga, Marco Parente, Alessandro Fiori, Beatrice Antolini, Francesco Prosperi.

Immagine di copertina di Mauro Talamonti