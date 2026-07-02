Smetto quando voglio è il nuovo singolo di Sethu, disponibile dal 26 giugno 2026 per Carosello Records. Il brano rappresenta il primo estratto del prossimo album dell’artista savonese e il terzo capitolo della saga Effetti collaterali.

Dopo aver pubblicato i primi due episodi esclusivamente su Instagram, Sethu porta ora il progetto anche sulle piattaforme di streaming con una canzone che segna un nuovo passaggio nella sua evoluzione musicale.

Sethu anticipa il nuovo album con “Smetto quando voglio”

Il brano si fonda su un rimo dance che accompagna il desiderio di mandare tutto all’aria. Smetto quando voglio nasce da un ritmo di batteria e si sviluppa intorno a un contrasto preciso: da un lato, la necessità di sentirsi liberi e lasciarsi andare; dall’altro, la possibilità di fermarsi potendo dire – appunto – “smetto quando voglio”.

Come in gran parte della sua produzione, anche questa volta Sethu lavora insieme al fratello gemello Jiz, produttore e collaboratore di tutte le principali tappe del suo percorso artistico.

“Smetto quando voglio è un brano nato da un ritmo di batteria, scritto a quattro mani da me e mio fratello Jiz. Il pezzo gioca molto sul contrasto tra un ritmo dance e un testo riflessivo: volevo esprimere il bisogno di sentirmi libero di mandare tutto all’aria e, appunto, di poter smettere quando voglio“, racconta il cantante.

“Questa traccia esplora sonorità per me del tutto inedite, che rispecchiano la mia attuale evoluzione musicale. Mi piace sempre mettermi in gioco e sperimentare nuovi stili. Il brano è il primo singolo del mio nuovo album, nonché il terzo capitolo della saga Effetti collaterali“, conclude Sethu.

La saga “Effetti collaterali”, tra Instagram e streaming

Per presentare il nuovo progetto discografico, Sethu ha scelto una formula diversa dal consueto. Il suo nuovo singolo è il terzo capitolo della saga Effetti collaterali, costruita attraverso pubblicazioni su canali differenti.

I primi due capitoli, Paroxetina pubblicato il 27 maggio e Rai Uno uscito il 10 giugno, sono stati distribuiti esclusivamente su Instagram. Smetto quando voglio rappresenta invece il primo brano disponibile anche sulle piattaforme digitali, ampliando così il racconto del progetto.

Questa decisione nasce dalla volontà di raccontarsi senza seguire logiche promozionali tradizionali, utilizzando i social come spazio creativo e narrativo prima ancora che come strumento di comunicazione.

Un nuovo capitolo nell’evoluzione musicale di Sethu

Dopo gli ultimi lavori pubblicati, il cantautore savonese continua a sperimentare nuove direzioni sonore senza interrompere il dialogo artistico con Jiz, elemento centrale della sua identità musicale.

Con Smetto quando voglio, Sethu apre ufficialmente il percorso che porterà al suo prossimo album, affidando a un equilibrio tra energia ritmica e scrittura personale il compito di introdurre una nuova fase della sua produzione.

Le foto sono di Simone Paccini