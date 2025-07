Sethu: il nuovo brano “Marco” è un intimo e sincero autoritratto

Sethu lancia il nuovo singolo dal titolo Marco, suo nome di battesimo. Il brano, disponibile negli store digitali dal 25 luglio 2025 per Carosello Records, è fortemente autobiografico e racconta le esperienze vissute di recente dal cantautore ligure.

L’uscita di Marco è stata anticipata sui social da un reel in cui Sethu performa il brano insieme al fratello gemello Jiz. Il reel era accompagnato da una dedica dell’artista: “Questa la dedico a me che in questi mesi ne ho passate tante, ma tante altre ne arriveranno“.

Su Instagram, Sethu ha annunciato così la canzone: ““Marco” fuori venerdì a mezzanotte? non so se è il periodo giusto per far uscire questo pezzo, però non me ne fotte perché è fatto col cuore e quindi al posto di un pezzo estivo vi beccate questa dedica a me e a voi, prima che finisca l’estate. Marco”.

Il brano è un racconto intimo e personale: raccoglie una fitta lista di consigli, pareri e critiche che l’artista si è sentito rivolgere dall’exploit sanremese a oggi. “Marco cantala un po’ meglio, dicono che avrai successo, Marco ma cos’è successo? Marco prendi la pastiglia, non scordare la famiglia”. E “digli ancora la tua storia, Marco tu la sai a memoria, Marco ma mi stai ascoltando?”.

“Marco” esprime la nuova consapevolezza di Sethu

Dalle frasi che Sethu si è sentito dire in questi anni e che compongono il testo della canzone, l’artista trae un momento di riflessione. Così, Marco diventa un canto catartico che trasforma il giudizio altrui in un punto di partenza per un percorso di autoanalisi intimo e personale. L’approdo è l’accettazione di se stessi con tutte le proprie sfumature e contraddizioni. “Se deve andare andrà, Marco sono ancora qua“.

Marco, insieme ai singoli precedenti Si balla e Fino all’osso, rappresenta un nuovo capitolo della produzione artistica di Sethu. Dopo le difficoltà condivise nel suo primo album Tutti i colori del buio pubblicato nel 2024, l’artista ha ritrovato maggiore serenità e nuova spinta creativa.

Sethu ha presentato Marco dal vivo per la prima volta il 23 luglio 2025, in occasione del Santissima Fest organizzato da Sayf. I prossimi appuntamenti live dell’artista sono i concerti del 18 settembre al Circolo Magnolia di Milano, in apertura al concerto di Chiello; e del 19 settembre all’Eur Social Park di Roma.