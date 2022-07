Serendipity: Una canzone che parla di noi parla del legame fra le persone e la musica (audio e testo)

Tornano i Serendipity. Lo scorso 8 luglio la band bergamasca, fra le più apprezzate della scena indie italiana, ha pubblicato un nuovo intenso pezzo (per ICONA/Warner Music Italy) che ci accompagnerà per tutta la stagione estiva (e anche oltre, ovviamente). Il nuovo brano del gruppo si intitola Una canzone che parla di noi ed è disponibile su Spotify, Apple Music e tutte la altre piattaforme di streaming e online.

Il significato di Una canzone che parla di noi

Il brano è stato scritto dai Serendipity e prodotto e composto da Gianmarco Grande. Ecco come la band ha parlato del significato del pezzo:

Questo brano racconta del legame che unisce le persone alla musica. Nelle canzoni ognuno rivede la propria storia, gli affida ricordi ed emozioni che vengono custodite eternamente. Per questo, ogni volta che si ascolta una canzone, si ha come l’impressione di viaggiare nel passato, come se la musica scandisse il tempo della vita.

Qui sotto potete recuperare video ufficiale e testo della nuova canzone del gruppo.

Video Una canzone che parla di noi

Testo Una canzone che parla di noi Serendipity

Sarebbe stato bello parlarti un po’ all’orecchio

Ma hai scelto il mio silenzio tra le cose che ti ho detto

E vorrei smussare i lati tuoi, fatti di cemento

Non sono troppo bravo ma se devo mi ci metto

Ho una sfiga colossale se

Come te, come il sale che

Hai lanciato alle mie spalle

Se volevi uno spoiler

Stavolta ti bastava leggere le stelle

Bella storia come sono

Quando mi metto a fuoco

Come una vecchia foto in cui sorrido ma occhi chiusi

mentre mangiamo sushi, oh si

Quanto ci siamo amati quando ci siamo odiati

Accendimi la radio

E ritorniamo a maggio

In quel karaoke a Chinatown

in una canzone che parla di noi

Cha parla di noi

Che parla di noi

Che parla di noi

In una canzone che parla di noi

I tuoi messaggi a tarda notte sono pericolosi

Ci scambiamo la vita come per osmosi

A volte sono up, a volte non c’è verso

Ma quando siamo soli valgo il prezzo del biglietto

E non mi dire “sei uno stronzo”

Che l’amore fa da sfondo

Scendiamo a compromessi o a prendere le sigarette

E poi ridiamo piano che la gente ci sente

Accendimi la radio

E ritorniamo a maggio

In quel karaoke a Chinatown

in una canzone che parla di noi

Cha parla di noi

Che parla di noi

Che parla di noi

In una canzone che parla di noi

Fuori guarda che bel tempo non restare a casa

Hai colori dell’estate e poi sei fortunata

Perché vabbè

C’è il sole dentro ad ogni tua risata

Accendimi la radio

E ritorniamo a maggio

In quel karaoke a Chinatown

in una canzone che parla di noi

Cha parla di noi

Che parla di noi

Che parla di noi

In una canzone che parla di noi