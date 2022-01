Dopo l’esperienza a Sanremo Giovani 2021, senza_cri pubblica l’EP “Salto nel vuoto”

Dopo aver archiviato l’avventura a Sanremo Giovani, prima serata di Rai1 a cui è arrivata grazie alla vittoria ad Area Sanremo 2021, senza_cri è pronta a pubblicare il suo EP di debutto, Salto nel vuoto.

Il progetto uscirà su tutte le piattaforme digitali il 18 gennaio 2022 per UtoPublishing con la produzione artistica di Kaleido. Ecco come la giovane artista parla del suo disco:

SALTO NEL VUOTO affronta la vita, il tempo, l’amore, la rabbia, la morte. La tracklist dell’Ep è composta da pezzi che ritengo esaustivi rispetto alla mia personalità e, allo stesso tempo, cangianti, proprio come sono io.

Ho scelto questo titolo, che dà anche il nome alla sua title track, perché vorrei che, una volta ascoltato, lasciasse la sensazione di un salto nel vuoto, un buco in pancia. Io oggi salto nel vuoto per la prima volta, con la volontà di non atterrare mai.

Ad anticipare l’EP ci sarò, dal 14 gennaio, il singolo Bordi, pezzo che per senza_cri rappresenta un vero e proprio ringraziamento nei confronti di una persona a cui tiene molto, un modo per invitarla a vivere la vita che vuole e a scegliere ciò che desidera, una dichiarazione con cui esprime la sua vicinanza e la voglia di essere la spinta per tutte quelle volte che avrà voglia di volare.

Il singolo è disponibile in pre-save e pre-add qui.

senza_cri EP

Nel disco oltre al nuovo singolo troveranno spazio, il brano presentato a Sanremo Giovani, A me, AMOR/25 Novembre, brano dedicato al tema della violenza di genere che vi abbiamo presentato in anteprima proprio qui su All Music Italia, Tu sai, canzone pubblicata ad agosto 2021, il primo pezzo uscito dalla cameretta di un’adolescente.

La tracklist continua quindi con Camaleonte, brano in cui l’artista descrive come trasformare la rabbia in qualcosa di utile, Edera, in cui si tocca il tema della morte e della difficoltà di immaginarsi senza una persona cara ed infine Salto nel vuoto, cronaca della fuga necessaria per ritrovare se stessi dopo la fine di un amore.